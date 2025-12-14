La última función de Héctor Alterio

Publicado por Verónica Viñas / EFE León Creado: Actualizado:

El actor Héctor Alterio, padre de los también intérpretes Malena y Ernesto Alterio, falleció ayer a los 96 años en Madrid. Se subió a los escenarios siendo muy joven y en ellos ha continuado hasta el final de su vida, con una gira con el texto Una pequeña historia, de tintes autobiográficos. Se estableció en España en 1975, cuando tuvo que abandonar Argentina —había nacido en el seno de una familia de emigrantes napolitanos—, por amenazas de muerte, donde empezó de nuevo hasta conquistar el cariño y el aplauso del público. Fue uno de los intérpretes más destacados de su generación, tanto en su Argentina natal como en España, donde desarrolló de manera prolífica su carrera y donde fue reconocido con el Goya de Honor en 2004, que recibió de manos de sus hijos. Alterio debutó como actor en 1948, con la obra Prohibido suicidarse en primavera, de Alejandro Casona. Tras acabar sus estudios de Arte Dramático, creo la compañía Nuevo Teatro, con la que trabajó por la renovación de la escena argentina durante la década de los 60. Aunque su fama como actor le llegaría a través del cine, donde debutó en junto a Alfredo Mathé en Todo sol es amargo y donde intervino en algunas de las mejores películas de la nueva generación de cineastas argentinos, como Leopoldo Torre Nilsson. Fue en 1975 cuando se instaló en España, tras ser amenazado de muerte por la Triple A, dando inicio a su enorme vínculo con el cine español, colaborando con importantes figuras de nuestro cine como Jaime Chávarri, en A un dios desconocido, con la que obtuvo la Concha de Plata del Festival de San Sebastián; El crimen de Cuenca, de Pilar Miró; o El nido, la historia de Jaime de Armiñán nominada al Oscar en 1980.

Alterio por León

Algunos vecinos de Morgovejo y Santa María de Valdeón le acompañaron como figurantes en Las huellas borradas, película sobre un pueblo amenazado por un pantano y los rencores y emociones que desata entre sus habitantes. En 1998, una década después de la dolorosa demolición de Riaño, Alterio, Federico Luppi, Mercedes Sampietro y Elena Anaya protagonizaban, a las órdenes del realizador argentino Enrique Gabriel, una historia también de personajes desposeídos de sus casas y despojados de recuerdos. Curiosamente, Luppi retornaba a los paisajes donde seis años antes había rodado Un lugar en el mundo, película dirigida por Adolfo Aristarain, nominada a los Oscar, con José Sacristán y Cecilia Roth en el reparto.

En 2010 Alterio y Sacristán fueron Dos menos en el Auditorio Ciudad de León. La obra se centraba en dos ancianos que aguardaban en la sala de un hospital, donde les iban a comunicar de forma inminente que apenas les queda una semana de vida. Es entonces cuando los protagonistas inician una trepidante carrera por las emociones, los recuerdos y el deseo de apurar la existencia hasta el último segundo. En 2017 Alterio volvía al mismo escenario con El padre, sobre un tema tan espinoso como la pérdida de la realidad debido a la vejez.

En septiembre del año pasado, el actor argentino recaló en el Teatro Bergidum de Ponferrada con Una pequeña historia. Un viaje de ida y vuelta Buenos Aires-Madrid, entre el amor y el humor. Héctor Bejamín Alterio Onorato, nacido en Buenos Aires en 1929, ha participado en más de ochenta películas, algunas tan memorables como El hijo de la novia, A un dios desconocido, Plata Quemada, Kamchatka, Noviembre o El último tren.