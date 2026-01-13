Raúl Ordás gana el Gil-Albert de escritura aforística

Ordás es un prolijo escritor, autor de ocho ensayos en los que combina el pensamiento crítico, y una decena de novelas.dl

El leonés Raúl Ordás ha ganado la segunda edición del Premio Internacional Juan Gil-Albert de Escritura Aforística y del Yo, convocado por el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert para rendir homenaje al poeta alcoyano, con su obra Inexactos y verdaderos.

El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha dado a conocer este lunes la resolución de este certamen y ha recordado que «el objetivo de este galardón es tanto potenciar la literatura aforística, que el autor alcoyano desarrolló a lo largo de su trayectoria, como dar visibilidad y renombre a este poeta que forma parte de nuestro rico patrimonio literario».

Nacido en León y licenciado en Historia del Arte, Ordás se ha alzado con los 5.000 euros del galardón, al que se han presentado 65 obras de diferentes partes del territorio nacional y de países como Argentina (3), Cuba (3), México (2), Uruguay (2), Alemania (1), Chile (1) y San Salvador (1), «más de una decena de los que concurrieron en 2025 y una cifra muy significativa para este joven premio», ha resaltado el diputado.

El ganador es un prolijo escritor, autor de ocho ensayos en los que combina el pensamiento crítico, el análisis cultural y la prosa literaria. También ha escrito una decena de novelas y textos narrativos que transitan entre lo literario, lo simbólico y lo experimental. Además, es autor de una veintena de guiones para proyectos publicitarios y documentales.

Vía streaming, Ordás ha agradecido tanto a la Diputación como al Instituto Gil-Albert esta convocatoria y su apuesta por un género que !requiere pensar despacio, escribir con cuidado, algo que, en muchas ocasiones, supone un acto de rebeldía en una época en la que lo analizado al detalle entra en conflicto con la rapidez de los tiempos». También ha revelado que 'Inexactos y verdadero' es «una obra de carácter introspectivo en torno a temas como la naturaleza y el lenguaje, el silencio, la identidad o la memoria».