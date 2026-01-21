El leonés Raúl Alaejos, en lo alto de la creación independiente, premio Días de Cine

Puede que la felicidad no exista, y menos en el cine. Pero si se le parece a algo podría ser hacer cine independiente, desde la ficción, documental y demás, desde esa libertad a lo largo y ancho de la creatividad de quien la posea pero también disfrutar aunque sea en pequeñas dosis de la alfombra roja que, además de para salir en la tele, es alimento para el espíritu y reconocimiento y de vez en cuando el respaldo suficiente para seguir. Raúl Alaejos es uno de esos casos en donde su puntería cinematográfica destaca aunque su obra transite espacios alternativos. Pero como de vez en cuando lo hace, habla de él hasta la IA. Y dice: Raúl Alaejos es un cineasta español, artista visual y realizador leonés (1978) enfocado en el ensayo fílmico y la no ficción, conocido por obras como Arduino, the documentary, Palacio y Objeto de estudio, fundó la productora Serrin.tv y ha trabajado en proyectos experimentales y colaborativos, destacando por su enfoque híbrido entre comunicación y artes visuales. Viene todo al hilo de que su Objeto de estudio podrá verse este viernes, a las 18.00 horas, en la Fundación Cerezales Antonino y Cinia donde también tendrá lugar un coloquio. Y el domingo, en El Albéitar. Será también hablar de una obra premiada lo que aumenta el aliciente. Y es que este Objeto de estudio, y por tanto su director Raúl Alejos, se codeara con lo más granado del cine español al ser elegido Premio Band Apart por Días de Cine de TVE. La gala de entrega tendrá lugar en el Auditorio 400 del Museo Reina Sofía de Madrid el próximo 27 de enero con la presencia de los galardonados y numerosas figuras de la industria del cine.

La alineación es imbatible teniendo en cuenta que Los domingos (Alauda Ruiz de Azúa) encabeza la lista de Días de cine de Mejores películas españolas, que completan Sirat (Oliver Laxe), La furia (Gemma Blasco), Popel (Oier Plaza Gartzia) y Maspalomas (José Mari Goenega y Aitor Arregi).

Objeto de Estudio es un film-documental que consiste en un trabajo de investigación sobre las poblaciones autóctonas que actualmente residen en Groenlandia. A partir de la concesión de la beca Leonardo del BBVA, el cineasta leonés inició este trabajo para replantear las metodologías que se emplean en una grabación antropológica y documental. No es la primera vez que Raúl Alaejos se adentra en las regiones polares. Ha trabajado en varias ocasiones para campañas de sensibilización de Greenpeace. A través de estas experiencias el realizador se comenzó a cuestionar cómo se debe grabar al Otro. En estos encuentros la frustración aparecía como parte de las exploraciones al asemejarse a una práctica extractivista. Sus dudas aumentaron al plantearse si era un contacto real con la población y le llevaron a empezar a investigar sobre el cine observacional y el cine documental. La beca Leonardo le permitió llevar sus investigaciones al plano de la exploración en el territorio. De las diferentes grabaciones y entrevistas surgió este film. En palabras de Raúl Alaejos: «El trabajo de montaje y edición no eran más que un ejercicio de autoayuda para extraer conclusiones sobre los métodos de grabación, no para mostrarlo al público».

la doble vía alaejos

Con estas premisas, la película de Alaejos se presenta en una doble vía: por una parte, el cuestionamiento de los formalismos y los métodos en el film documental y por otra, la investigación en torno a los descendientes del explorador estadounidense Robert Peary. El colonizador a inicios de siglo XX promovió un experimento de mestizaje con la población autóctona de Groenlandia, los inuit, para poder generar una «super-raza». Con una perspectiva occidentalista consciente, Raúl se adentra en las posibles problemáticas de esta etnia generadas con los primeros contactos de los exploradores.

«No hay truco sino que hay que preguntarse qué es mirar y darse cuenta que siempre todo es construido cuando pasa por una cámara de vídeo. El estudio antropológico se funde con finas capas de humor que terminan por acompañar al relato y proponen otras conclusiones al espectador», indica el director. Las localizaciones del documental se situan en Qaanaaq, la localidad más septentrional de Groenlandia.