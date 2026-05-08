Sahagún expone historia con cuadros de acuarelas

Este jueves 7 de mayo se inauguró la exposición Reyes Leones: Acero y Púrpura. Sahagún reúne una veintena de acuarelas acompañadas de sus correspondientes datos bibliográficos e información de interés sobre las mismas. El autor de las obras corre a cargo del leonés Carlos Saldaña.

Los visitantes ya pueden disfrutar de esta exposición desde este jueves en el Santuario Virgen Peregrina, ubicación en la que se puede encontrar las diferentes obras presentadas en el día de ayer. Esta nueva propuesta cultural ligada a la historia se suma al conjunto de obras y atractivos con el que ya se cuenta en Sahagún y, donde los turistas y peregrinos, cruzan cada día sus puertas. Un espacio privilegiado que destaca por la mezcla de culturas y estilos, especialmente por su arquitectura de ladrillo mudéjar y sus yeserías y esculturas que decoran distintos espacios. Muchas de estas obras realizadas por el escultor local Melchor Gutiérrez.

También cuenta con bibliotecas que conservan la memoria del paso del tiempo, además de salas destinadas a exposiciones y estudio. Todo ello convierte al recinto en un lugar que merece una visita tranquila y detallada. Esta nueva exposición acerca la historia a través de la obra de Carlos Saldaña y de figuras destacadas, entre ellas Urraca I y Alfonso VI. Este último eligió la villa como lugar de descanso junto a sus esposas, algo que se refleja en el panteón real custodiado por el Monasterio de las Madres Benedictinas.