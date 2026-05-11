El Grupo de Diálogo sobre Cine del Musac retoma su programación para celebrar el centenario del Pere Portabella
El 14 de mayo el director Claudio Zulian presenta un pase gratuito de su película ‘Constelación Portabella’, que homenajea al cineasta y productor
El Grupo de Diálogo sobre Cine Contemporáneo del Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León reanuda su actividad mensual sumándose a la celebración del centenario del cineasta y productor Pere Portabella, figura clave de la historia del cine español, con la proyección de la película Constelación Portabella (2024) el jueves 14 de mayo a las 20 horas.
La actividad contará con la presencia del director de la cinta, Claudio Zulian, que visita el museo para presentar la película y establecer un diálogo posterior con el público asistente. La actividad es gratuita hasta completar el aforo previa inscripción en la página web del centro.