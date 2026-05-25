La leyenda de León sobre un tesoro oculto que sigue esperando a quien rompa un hechizo centenario

La leyenda de la doncella judía de La Candamia sitúa junto a la Fuente del Oro la aparición de una misteriosa figura femenina ligada a un supuesto tesoro ocultoGetty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Un paseo por La Candamia, uno de los espacios verdes más conocidos de León, guarda una historia que mezcla misterio, memoria judía y una leyenda transmitida durante generaciones. La protagonista es una joven conocida como la doncella judía de La Candamia, un personaje legendario al que la tradición popular atribuye la custodia de un tesoro oculto junto a la llamada Fuente del Oro.

Según recuerda el creador de contenido leonés Iván Álvarez, autor de un vídeo divulgativo sobre esta historia, la leyenda sitúa el origen del relato a finales del siglo XV, tras la expulsión de los judíos decretada por los Reyes Católicos.

La tradición popular cuenta que una joven perteneciente a la comunidad judía de Puente Castro, uno de los asentamientos hebreos más importantes vinculados históricamente a León, decidió esconder el patrimonio de su familia esperando poder recuperarlo algún día. Según recoge el relato difundido por Álvarez, la doncella «decidió esconder todos los tesoros de sus antepasados» y los enterró en la Fuente del Oro, en plena Candamia.

El paso del tiempo, sin embargo, cambió el rumbo de la historia. Según esta leyenda oral, la joven comenzó a temer la pérdida de su juventud y acudió a una bruja de Abadengo (en algunas versiones citada como lugar de antiguas hechiceras) para pedir ayuda. El relato recuerda un viejo dicho popular según el cual allí «había una bruja debajo de cada campana». A cambio de conservar su belleza, la joven quedó atrapada para siempre como guardiana del tesoro.

La Candamia y la misteriosa aparición que forma parte de la leyenda de León

La tradición sostiene que desde entonces la doncella permanece unida al lugar «como un espíritu custodio», vigilando el tesoro escondido. Según la narración popular recogida por Iván Álvarez, la aparición solo se produce una vez al año, coincidiendo con la Pascua judía.

El vídeo divulgativo señala concretamente que la joven surge durante «la noche del 14 al 15 del mes de Nisán», fecha señalada dentro del calendario hebreo, con la esperanza de encontrar a alguien capaz de romper el hechizo que la mantiene ligada al tesoro.

La leyenda añade además una recompensa para quien logre liberar a la misteriosa guardiana: «le entregará su hermosura y todo el oro que guarda», asegura el relato transmitido oralmente en León.

La Fuente del Oro de La Candamia: el rincón de León que alimenta el misterio

La Fuente del Oro, situada en el entorno de La Candamia, continúa siendo uno de esos rincones que despiertan curiosidad entre paseantes y aficionados a las leyendas locales. Aunque el relato pertenece claramente al terreno de la tradición oral y carece de pruebas históricas que acrediten la existencia del tesoro, forma parte del imaginario popular leonés y conecta con el recuerdo de la antigua presencia judía en la ciudad.

El divulgador Iván Álvarez resume el misterio con una advertencia que alimenta la imaginación de muchos leoneses: si alguna noche de primavera alguien pasea por la zona y cree ver «una silueta femenina observándote», quizá esté más cerca de esta leyenda de lo que imagina.