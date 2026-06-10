El papamóvil de León XIV se fabricó a dos horas de León: así fue el buggy español con el que recorrió el Bernabéu

El buggy eléctrico permitió a León XIV desplazarse de pie y saludar a los asistentes durante el recorrido por el Bernabéu.Getty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

El recorrido de León XIV por el Santiago Bernabéu dejó una imagen inesperada: el Papa desplazándose entre miles de fieles en un vehículo eléctrico muy distinto al tradicional papamóvil blindado. Lo que muchos no sabían es que ese buggy especial con el que saludó al público tiene sello español y se ha fabricado a poco más de dos horas de León. Según ha contado COPE Burgos, la empresa Green Movers, con sede en Burgos capital, ha sido la encargada de adaptar el vehículo que el Pontífice utilizó durante su multitudinario acto en Madrid.

De acuerdo con la información difundida por COPE Burgos, el buggy fue diseñado específicamente para un recorrido corto dentro del estadio Santiago Bernabéu, de unos 800 metros, permitiendo que León XIV pudiera permanecer de pie mientras saludaba a los fieles.

El papamóvil de León XIV fabricado a dos horas de León

Aunque muchos pensaron en un sofisticado vehículo blindado llegado desde el Vaticano, la realidad fue bastante distinta. Según explicó COPE Burgos, Green Movers partió de un buggy eléctrico similar a los que suelen utilizarse en campos de golf, hoteles o grandes resorts para transformarlo completamente en apenas 20 días.

El director comercial de la compañía, Alberto Ruiz, detalló en declaraciones recogidas por la emisora algunas de las características del modelo: «Vehículo muy confortable con asientos premium y este vehículo se caracteriza también por tener un freno electromagnético sin ningún tipo de mantenimiento».

El vehículo con el que León XIV saludó a los fieles en el Bernabéu fue adaptado por una empresa de Burgos, según reveló COPEGetty Images

La empresa burgalesa reforzó además la estructura para garantizar la máxima estabilidad del Pontífice durante el recorrido. Según explicó COPE Burgos, se incorporó una plataforma de acero antideslizante fabricada en Burgos y se eliminó parte de la estructura trasera para generar más espacio y seguridad.

Ruiz también defendió la fiabilidad técnica del vehículo utilizado por León XIV en Madrid: «Es muy seguro porque no tienes que frenar, el coche retiene, es un motor de corriente alterna, vehículo eléctrico, requiere muy poco mantenimiento y es un modelo que además tiene suspensión McPherson».

León XIV recorrió el Bernabéu en un buggy eléctrico adaptado en Burgos

La adaptación fue mucho más compleja de lo que aparentaba. Según relató Alberto Ruiz a COPE Burgos, el equipo tuvo que intervenir en varios puntos del vehículo para adaptarlo al uso papal y asegurar que el desplazamiento fuese completamente estable.

«Hemos cogido un buggy nuevo, sí que tuvimos que hacer una pequeña obra para enganchar esos tubos para que sea completamente seguro», explicó el directivo en declaraciones emitidas por la cadena. También detalló que eliminaron barras estructurales, modificaron parte de la carrocería y añadieron un techo de cristal para facilitar la experiencia del Pontífice.

León XIV recorrió el Santiago Bernabéu en el vehículo eléctrico adaptado por Green Movers, la empresa burgalesa que transformó el buggy en apenas 20 díasGetty Images

Uno de los detalles más curiosos revelados por COPE Burgos fue el sistema de estabilidad adicional aplicado al vehículo. Según explicó Ruiz, llegaron incluso a añadir peso en las ruedas mediante agua para mejorar el equilibrio mientras León XIV saludaba de pie durante el trayecto.

La emoción dentro de la empresa fue evidente desde el momento en que recibieron el encargo. «A nivel personal realmente mucha emoción», reconoció Ruiz en COPE Burgos. El directivo incluso admitió con humor: «A mí me hubiese encantado conducirlo pero no creo que me vayan a dejar».

El vehículo de León XIV vuelve a Burgos tras recorrer el Bernabéu

Después de formar parte de una de las imágenes más comentadas de la visita de León XIV a Madrid, el buggy eléctrico regresará a Burgos. Según ha contado COPE Burgos, volverá al Polígono de Villalonquéjar, donde la empresa tiene su base, convertido ya en un símbolo del orgullo industrial de la compañía.

La visita del Pontífice dejó además otro detalle con acento burgalés. Tal y como recordó la emisora, los jabones elaborados por los cartujos de Miraflores también estuvieron presentes en la misa presidida por León XIV en Madrid, reforzando así la presencia de Burgos en uno de los actos religiosos más relevantes del año.