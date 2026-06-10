El pequeño pueblo de León que se coló en la cena del Papa con un vino de 28 euros

La crianza del vino en barrica forma parte del proceso de elaboración de algunos de los vinos de León, una denominación que ganó protagonismo tras la cena del Papa León XIV.@bodegas_margon

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Entre los vinos elegidos para acompañar la cena del papa León XIV en Madrid hubo un nombre inesperado que ha despertado el orgullo de León. Desde un pequeño pueblo leonés hasta una de las mesas más observadas del momento, el rosado Trapera 2024 se coló en un menú concebido para representar la excelencia gastronómica española.

El vino, elaborado por la bodega Margón con un precio que ronda los 28 euros, fue servido durante la cena celebrada en el Palacio Episcopal de Madrid tras el encuentro del Pontífice con representantes del mundo de la cultura, el deporte y la economía en el Movistar Arena. La cena, diseñada por la Real Academia de Gastronomía y servida por Lhardy, buscó resumir España a través de la mesa: marisco gallego, producto andaluz, cocina tradicional y León encontró su espacio en la copa.

El vino de León que llegó a la cena del Papa León XIV

El elegido fue Trapera 2024, un rosado amparado bajo la Denominación de Origen León y elaborado con una de las variedades más singulares del viñedo español: la Prieto Picudo. Aunque para muchos consumidores sigue siendo una gran desconocida, en el sector se considera una de las uvas más identitarias del noroeste peninsular, especialmente por su capacidad para ofrecer vinos aromáticos, frescos y con personalidad propia.

La historia de este vino comienza en Pajares de los Oteros, un pequeño municipio leonés donde la vid forma parte del paisaje y de la economía local desde hace generaciones. Allí, en terrenos marcados por inviernos duros y fuertes contrastes térmicos, las cepas desarrollan un carácter singular que termina reflejándose en la copa.

Pajares de los Oteros celebra tres días de fiesta y exaltación de su pulmón líquido, el Prieto Picudo. RAMIRO

La Prieto Picudo, reconocible por la forma puntiaguda de sus racimos (de ahí su nombre), ofrece vinos con intensidad aromática y una acidez muy característica. En el caso de Trapera 2024, el resultado es un rosado con buena intensidad aromática y frescura, características que suelen facilitar el maridaje gastronómico.

El menú ideado por la Real Academia de Gastronomía buscaba mostrar diversidad territorial. Sobre la mesa hubo centollo gallego, quisquillas de Motril, pescados del Cantábrico, jamón ibérico de Huelva y platos profundamente reconocibles como el gazpacho, las croquetas de cocido o la ensaladilla rusa. En ese recorrido gastronómico, León apareció representada desde la autenticidad de una variedad autóctona.

Junto al rosado leonés también se sirvieron un godello y un mencía bercianos vinculados al prestigioso enólogo Raúl Pérez, figura clave del vino español contemporáneo y muy ligado a Castilla y León.

La Prieto Picudo, la uva de León que quiere dejar de ser una desconocida

Si algo ha dejado esta cena es una pregunta entre aficionados al vino: ¿por qué no se habla más de los vinos de León? Durante años, la conversación del vino español se ha concentrado en regiones consolidadas como Rioja o Ribera del Duero, mientras zonas históricas han permanecido en un discreto segundo plano.

Sin embargo, la Denominación de Origen León lleva tiempo construyendo un relato propio basado en variedades autóctonas y producciones limitadas. La Prieto Picudo es probablemente su mejor carta de presentación. Su capacidad para producir rosados elegantes y tintos con personalidad la ha convertido en un secreto cada vez menos reservado para sumilleres y restauradores.

La presencia de Trapera 2024 en una cena papal supone, además, un escaparate internacional difícil de comprar con campañas de marketing.