Nuevo pinchazo de la Deportiva en casa (1-1)

El equipo blanquiazul se adelantó muy rápido ante Unionistas (1-1) y al final estuvo a punto de perder el choque. Prieto salvó a la escuadra de Íñigo Vélez de Mendizábal después de que Unionistas hubiese empatado a un gol en una acción que debió anularse por fuera de juego previo de Slavy. El empate, unido al triunfo del Club Gimnàstic, hace que la Deportiva pierda el liderato antes de acudir a León para jugar el derbi.

La ausencia de Ernesto provocó la novedad de Longo en la punta del ataque berciano. La otra novedad con respecto al once inicial de Tajonar fue la presencia de Josep Cerdà en lugar de Ale Díez. También presentó dos novedades en el once Dani Ponz con respecto al de la semana anterior en León. No jugaron de inicio Nespral ni Carlos Giménez y en su lugar entraron Camus y Teixeira.

El equipo blanquiazul realizó sus mejores primeros minutos de la Liga en casa, con mucho empuje, llegadas y el gol. Tras dos centros y un remate flojo de Etxaniz, la Deportiva se adelantó en el marcador. Ibann cuatro minutos cuando Borja Valle abrió a la izquierda para Dacosta, éste entró en el área y de tiro cruzado a la base del palo batió a Cacharrón. El ourensano marcó y siguió en los siguientes minutos siendo el más destacado ya no del partido, sino del equipo en este momento de la Liga. También estuvo muy bien Cerdà y Borja Valle, que mejoró cualquier balón que pasó por él.

En los minutos siguientes al gol la Deportiva realizó otros cuantos remates y pisó el área más que ningún día. De hecho, en la primera mitad ya había rematado más que en todo el partido de Tajonar y casi lo mismo que en todo el choque ante el Sestao River.

Los minutos siguientes al gol fueron de chaparrón en lo meteorológico y también del equipo local, que realizó unos cuantos remates en varias llegadas a los dominios unionistas. Igbekeme mandó alto desde la frontal del área un balón de Borja Valle. Andújar cabeceó desviado un servicio lateral. Y Borja Valle también realizó un tiro alto.

Josep Cerdà estuvo a punto de contactar de media chilena un servicio de Dacosta. El empuje blanquiazul remitió al pasar el ecuador del primer período. Unionistas empezó a tener más el balón, pero sin llegar con claridad al área deportivista. Eso sí, hubo un remate picado de cabeza de Álvaro Gómez que se fue junto al palo y un remate casi sin ángulo y muy forzado por parte de Jon Rojo que dio en la parte de arriba del larguero.

La lesión de Dacosta por una entrada en la que el árbitro no pitó ni falta mermó a la Deportiva. Antes del descanso un tiro de Cerdà buscando la escuadra se fue ligeramente alto. EL balea pasó a jugar por la izquierda con la entrada de Yeray.

En el segundo tiempo el colegiado anuló un gol de cabeza al local Cerdà por fuera de juego y por el mismo motivo dejó sin efecto un mano a mano entre Longo y Cacharrón. El italiano dejó su puesto a Yuri tras un exigente esfuerzo físico. La Deportiva apenas llegó al área. Sí Yuri logró conectar un remate que fue demasiado centrado.

Clabvería entró por un amonestado Igbekeme y Ale Díez por Cerdà. Javi Villar tuvo en sus botas el empate a la media hora de la segunda mitad. Un centro raso de Álvaro Gómez se paseó por la frontal del área y Javi Villar se llenó de balón y remató alto.

Slavy fue la última bala de Dani Ponz. Y a cinco minutos del final el que acabó marcando fue un defensa. Jon Rojo recibió en el área, recortó y marcó ajustado al palo el 1-1. A pesar de que estaba Slavy en fuera de juego en el arranque de la acción, el colegiado y el linier no lo apreciaron. Y dos minutos después Unionistas pudo remontar cuando un tiro de Álvaro Gómez lo sacó de la escuadra Andrés con una espectacular estirada.