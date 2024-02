El mejor estreno para la Deportiva en Segunda B

Publicado por Francisco Otero León Verificado por Creado: Actualizado:

FÚTBOL | LOS CINCO CULTURAL-DEPORTIVA HISTÓRICOS | CAPÍTULO II: CULTURAL-DEPORTIVA (JORNADA 1 LIGA 1987-1988)

La SD Ponferradina logró el triunfo 1-2 ante la Cultural en el primer derbi provincial de la Historia en Segunda División B, partido que también suponía el estreno del conjunto blanquiazul en esta categoría. Era también el primer año en el que la misma se componía de cuatro grupos y meses antes Deportiva, Cultural y Real Ávila habían logrado el ascenso. El calendario quiso que el clásico de la provincia fuera el choque que abriese la Liga. Quizá ello provocó que no hubiese tanto público en el viejo estadio Amilivia como podría esperarse.

El conjunto de José Antonio Saro, que debutaba en el banquillo, inició en León una gran temporada, la mejor de la historia del equipo clasificatoriamente hablando hasta que en la temporada 2004-2005 Miguel Ángel Álvarez Tomé hizo campeón de su grupo de la misma categoría al equipo deportivista. Pero en aquellos años 80 no había play off, sino que ascendía directamente el campeón de grupo, en este caso el Eibar. El Real Avilés Industrial fue segundo y CD Ourense ocupó la tercera plaza. La Ponferradina ganó la mitad de los partidos que disputó en Liga y fue el segundo máximo realizador del grupo con 64 goles. Por su parte, la Cultural se salvó del descenso en las últimas jornadas tras una gran mejoría con José Carrete, el cuarto técnico de la Liga tras Fernando Álvarez, José Ignacio Aguinaga y Miguel Ángel Losada (interino una jornada). El equipo leonés perdió los primeros tres choques ligueros, no ganó hasta la novena fecha (3-2 al Langreo) y sumó cuatro triunfos en las primeras 23 jornadas. Sin embargo, de las últimas diez ganó ocho.

En el derbi debutó el berciano Pepe Ramos con la Cultural. También jugaba otro jugador de El Bierzo como Casimiro, que remató el córner que remachó a gol Roteta en el minuto 80 para dar esperanzas a la Cultural de sumar un punto. Pero al final los dos puntos se fueron para Ponferrada gracias a un mejor partido, con un centro del campo que se impuso al de su rival. O’Donnell de falta adelantó al conjunto blanquiazul poco antes del descanso, mientras que Eulate puso el 0-2 en el marcador, batiendo a Paco al aprovechar un fallo defensivo de la formación blanca.

La Cultural pidió un penalti sobre Iturbe en el minuto 77.