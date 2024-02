Cisma por los 74.000 € al Ademar

Publicado por Pablo Rioja León Verificado por Creado: Actualizado:

POLIDEPORTIVO

Los 74.000 euros extra que el Ayuntamiento de León dará al Abanca Ademar para «compensar en algo los menores ingresos en materia de público y también de socios que debido a las obras en el Palacio», como justificaba la semana pasada el concejal de Deportes, Vicente Canuria, van camino de crear un cisma con los otros clubes que también hacen uso de la instalación municipal tanto para sus partidos como para los entrenamientos. Rodríguez Cleba, BF León y Cultural de baloncesto también ‘habitan’ el Palacio habitualmente, pero esta temporada —debido a la reforma— han integrado el éxodo hacia otros pabellones.

Sin embargo, a diferencia del Ademar, para ellos no se contempla ayuda extra ninguna de parte del Consistorio, a pesar de que también se han visto perjudicados por los traslados, la falta de aforo o las horas libres en otras instalaciones, entre otros dolores de cabeza. El Rodríguez Cleba ya ha disputado varios partidos de Liga en Villacelama, con los gastos de desplazamiento que ello conlleva y la Cultural, en más de una ocasión, tiene que colocar sillas adicionales en el San Esteban porque superan el aforo de la grada.

Ninguno de los tres clubes ha vuelto a disputar sus partidos al Palacio de Deportes, aunque en este sentido sí es cierto que en un primer momento el Ayuntamiento les dio la opción de regresar. Pero el frío ha sido el principal motivo para rechazar esa opción. El sábado pasado, en el partido del Ademar contra Benidorm hubo entre seis y ocho grados.

Tanto el presidente del BF León, Rafael González, como el del Cleba, Juan José Marcos, se mantienen a la espera y confían en que el Ayuntamiento de la capital dé luz verde a otras subvenciones similares a las que sí va a recibir en conjunto ademarista, que con esos 74.000 rondará una subvención anual cercana a los 200.000 euros de parte del actual equipo de Gobierno.

Marcos y González no moverán ficha de momento, tampoco la Cultural, pero entienden que merecen el mismo trato. No piden una cantidad de 74.000 euros, sino una acorde a los perjuicios que están sufriendo en una 2023-24 marcada por las obras de reforma enérgica en el Palacio de Deportes de León. Confían en que el Ayuntamiento no haga distinciones.