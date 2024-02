Carlos Álvarez: «Quiero seguir en el Ademar, es el mejor club para formarse»

Publicado por Pablo Rioja León Verificado por Creado: Actualizado:

Cuando hace un año se conoció la noticia de que el leonés Antonio Martínez no seguiría en el Abanca Ademar, fueron muchos los que temieron el fin de una saga de extremos derechos que han dado lustre al conjunto leonés tanto dentro como fuera del panorama nacional. La cantera no daba para más de momento, pero el club se guardaba un as en la manga; Carlos Álvarez era el elegido. El internacional júnior (Pontevedra, 2003) retrasó un año su fichaje por el conjunto marista y ahora, siete meses después, lidera la tabla de goleadores de la Liga Asobal (96) y acaba de protagonizar el que considera su «mejor partido a nivel anotador» en la competición.

—Manolo Cadenas quiso ficharte la anterior temporada, pero decidiste esperar un año más. ¿Sabías dónde te metías al tener la responsabilidad de ocupar el puesto de extremo derecho del Abanca Ademar?

—En León el extremo derecho ha sido siempre una posición histórica. Yo cuando ya sabía que iba a venir solo pensaba para mí «ostras, no puedo liarla», la responsabilidad es grande. Pero quien me conoce sabe que soy muy competitivo, no me gusta perder ni a las canicas, así que imagínate al balonmano que es mi deporte. Puedo decir que tanto el club como la afición leonesa se han volcado conmigo.

—Vienes de marcar trece goles ante Benidorm y de completar seguramente tu mejor partido como profesional. ¿Cómo te sentiste?

—Te diré que jugar con gente como Juan Castro, Rodrigo Pérez, Santista, Popovic o Alberto, entre otros, es un privilegio. Te ponen las cosas muy fáciles para anotar, además como estoy lanzando los penaltis, que de momento están entrando casi todos, me encuentro con confianza, está saliendo todo rodado. Ojalá vaya a más en lo que resta de temporada. Estoy muy contento de ayudar al equipo, es una satisfacción.

—Dani Gordo te alabó en la rueda de prensa posterior al partido, dijo que eras una bestia, pero que todavía te queda mucho por mejorar. ¿Aceptas bien las críticas?

—Me hizo gracia cuando dijo que hay momentos en los que en vez de ir en una sexta marcha tengo que ir en cuarta. Tiene toda la razón. Debo aprender a tomar decisiones con más calma. Tengo 21 años y qué mejor sitio que el Ademar y con Dani de entrenador para seguir formándome.

—Me consta que otros clubes ya han llamado a tu puerta para ficharte de cara a la próxima temporada.

—Estoy muy a gusto en León y en el Ademar, esa es la verdad. Tengo contrato aquí y mi deseo es continuar.

—¿Pero si otro club paga tu cláusula?

—Eso no depende de mí, pero estoy estudiando aquí, quiero crecer como jugador en León y cumplir mi contrato.

—Compartes posición con Antonio Martínez en las categorías inferiores de los Hispanos. ¿Qué relación tenéis fuera de la pista?

—Tenemos una relación excelente, fue él quien me habló maravillas del Ademar. Sé que está contento en Oporto y haciendo una temporada brillante.

—Dado tu nivel actual, ¿te ves pronto en una lista de la selección absoluta?

—En el futuro me gustaría, pero aún es pronto. Creo que el puesto de extremo derecho ahora mismo está complicado. Hoy por hoy estoy centrado al cien por cien en el Ademar.

—Gordo dijo al principio de temporada que en este club no hay años de transición. ¿Sigue siendo Europa el objetivo?

—Si te soy sincero dentro del vestuario no hablamos de un objetivo a nivel clasificatorio sino de ir partido a partido, pero está claro que nosotros aspiramos a estar en los puestos de arriba, es la exigencia del Ademar y vamos a pelearlo al máximo cada jornada de aquí hasta el final.

Continúa la saga «En León el extremo derecho es una posición histórica, cuando vine pensé: no puedo liarla»

Tener más cabeza «Dani tiene razón al decir que a veces debo jugar con un par de marchas menos»