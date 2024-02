Los entrenadores del derbi leonés dan la cara: «Tenemos que salir a ganar por nuestra afición»

Publicado por ÁNGEL FRAGUAS/FRANCISCO OTERO León / Ponferrada Verificado por Creado: Actualizado:

Raúl Llona (Logroño, 1976) confía en su vestuario. Lo ha demostrado desde que llegó con hechos consumados, porque es un hombre de palabra. Por su cabeza sólo pasa una idea, amarrar el derbi. «Vamos a ganar. No digo un resultado concreto, pero confío en la victoria. Nuestra gente se ha volcado con nosotros. Se lo merece. Tenemos que salir a ganar por nuestra afición». Así de directo se muestra el entrenador de la Cultural, que equipara el choque de rivalidad provincial del domingo en el estadio Reino de León, a partir de las 17.00 horas ante la Deportiva, a un partido de play-off «por la mucha importancia en el factor emocional».

El entrenador riojano prefiere normalizar las consecuencias que puedan derivar el enfrentamiento entre dos equipos que ocupan antes de afrontar el duelo provincial por excelencia plazas entre los cinco primeros clasificados que optan al ascenso a Segunda División.

«Llenar el Reino es espectacular, un refuerzo para los jugadores que ven a su gente volcada» Raúl Llona

A pesar de ambos equipos llegan con dudas al clásico leonés, después de sus dos últimos tropiezos, Raúl Llona responde que «todo se iguala, todo está parejo en este tipo de enfrentamientos y nunca hay favoritos», expresa por experiencia personal, por sus muchos años de fútbol encima.

En cuanto al ambientazo que se respirará en el Reino de León, donde habrá un lleno en las gradas con casi 13.500 aficionados en las gradas, Llona valora que «es algo espectacular porque era un objetivo que teníamos para esta temporada, pero se ha dado antes de lo previsto, en el mes de febrero, y supone un refuerzo para los jugadores ver a la gente volcada, involucrada», afirma con tono satisfecho: «Eso quiere decir que algo hemos hecho».

Raúl espera que su equipo se muestre «tal y como es, sin perder su identidad, con personalidad y capacidad para dominar el partido, manejando el balón, sin cometer errores», al tiempo que destaca la solidez de la Deportiva como mejor visitante del grupo «con capacidad para conceder pocas ocasiones, destacando más su bloque, aunque tenga individualidades desequilibrantes». Del equipo para el domingo: «Estoy seguro de los once que saldrán de inicio y también de los otros once que son igual de importantes en este equipo». Este es Raúl Llona, técnico de palabra y obra.

Debate en Ponferrada

Giró el debate de este viernes en la sala de prensa de El Toralín sobre la forma que tiene de afrontar los partidos la Deportiva de Íñigo Vélez de Mendizábal. El entrenador vitoriano afirmó que él nunca sale a asegurar un empate como mínimo, sino que sus planteamientos son para ganar. Otra cosa son las circunstancias que se den durante los partidos y a qué escenario conduzcan: «Yo no tengo la idea de no perder, sino la de ganar siempre. Por supuesto que cuando no puedes ganar, no perder está bien. Pero desde que he llegado aquí siempre he planteado los partidos para ganar, aunque al final los partidos se dan de mil maneras. Algo estamos haciendo bien cuando estamos arriba. Está claro que se han podido ganar más, igual que se han podido empatar o perder más. Y el domingo es un partido muy bonito y nuestra intención va a ser salir a ganar desde el principio. Sabemos de la gente que va a ir de Ponferrada y no va más porque no hay más entradas y le queremos dar una victoria».

«El vestuario es consciente de lo que significa este partido, pese a que sólo lo haya jugado Yuri» Íñigo Vélez de Mendizábal

Aunque apenas hay bercianos y jugadores que ya hayan jugado este derbi en las filas deportivistas, Íñigo Vélez de Mendizábal aseguró que el vestuario tiene claro de qué va esto del derbi: «El vestuario es consciente de lo que significa este partido, pese a que este derbi sólo lo haya jugado Yuri. Además, venimos con un mal sabor de boca del empate en los últimos minutos y aún vamos con más ganas de vencer».

El técnico se refirió a los seguidores de la Deportiva: «Nuestra afición es increíble. Me sorprendió en desplazamientos como Salamanca o en San Sebastián, que era un domingo a las ocho de la tarde en diciembre y había mucha gente de Ponferrada. Tienen que disfrutarlo, sentirse orgullosos del equipo, ser exigentes con nosotros y animarnos. Es de agradecer el empuje que nos da».

Actualidad de la Cultural

Los clubes piden que el derbi sea una fiesta sólo de fútbol. Cultural y Deportiva expresan en un comunicado conjunto su deseo de participar, junto con sus respectivas aficiones, de un derbi pleno de sentimiento deportivo, respeto y fair play durante toda la jornada del domingo. Un partido que, entendiendo la sana rivalidad existente entre equipos, debe ser ejemplo de cordialidad y trasladar a todos los niveles la imagen de grandeza de nuestra provincia, apunta el escrito, agradeciendo de antemano la colaboración de las dos aficiones.

Previa con el líder de La Última Legión en el bar del estadio. Las actividades prepartido ambientarán el duelo provincial por excelencia del fútbol leonés. Desde las 13.00 horas del domingo, el Bar Culturalista (situado en el estadio Reino de León, en la zona del Ifycel), estará abierto para atender a todos los culturalistas, con una promoción especial de ‘bebida+perrito caliente’ al precio de 5 euros. Además, Álex González, el líder del grupo musical La Última Legión, animará la fiesta deportiva de 14.00 a 15.00 horas. Una previa de derbi para disfrutar.

Este sábado entrenamiento abierto y el domingo recibimiento. La sesión de entrenamiento de este sábado a las 11.00 horas en el Área Deportiva de Puente Castro estará abierta al público, en la sesión de trabajo previa del partido contra la SD Ponferradina, para que la plantilla culturalista y su cuerpo técnico sientan ya el aliento de su fiel afición. Además, para el domingo hay un llamamiento a la afición culturalista para que acuda a las 15.10 horas a recibir al equipo de Raúl Llona, que llegará en autobús al estadio Reino de León de cara al partido contra la SD Ponferradina.

​Actualidad de la Deportiva



La presencia de Dacosta en la lista sigue en el aire. La presencia de Raúl Dacosta en la convocatoria será dudosa hasta última hora. Este sábado realiza el equipo la última sesión de entrenamiento y quizá ni en ese momento se decida y haya que esperar al propio domingo. «Su lesión no es una tontería y veremos como evoluciona en el entrenamiento previo. Es un jugador rápido, con regate y con 21 años, por lo que quizás no conoce su cuerpo como lo puede hacer uno más veterano. Tiene una actitud inmejorable», declaró el entrenador sobre el extremo.

Dos novedades, dos bajas y un jugador apercibido. Los dos únicos descartes para el choque de León, ambos por lesión, son Mángel Prenses y Kevin Sibille. Por su parte, el preparador deportivista recupera con respecto al último partido a Ernesto Gómez y a Pol Llonch. Los dos vuelven a estar disponibles y el primero incluso podría ser titular este domingo. Por otro lado, James Igbekeme es el único jugador amenazado de suspensión. Acumula cuatro cartulinas amarillas. Con tres están tanto Leal como el guardameta Andrés Prieto