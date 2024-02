La Deportiva dejó tocada a la Real

Publicado por Francisco Otero León Verificado por Creado: Actualizado:

fútbol | primera federación

La Real Sociedad B, rival de la Deportiva desde las seis de la tarde de mañana en El Toralín, volverá a visitar el estadio ponferradino casi dos años después de su última presencia. Fue el 14 de febrero del 2022 en Segunda División. Esa campaña el conjunto donostiarra no logró la permanencia, como tampoco lo hizo la pasada la Deportiva (2022-2023). Por su parte, el filial txuri urdin cayó en las semifinales del play off de ascenso ante el Alcorcón.

La asimetría del calendario hace que los dos equipos blanquiazules se vuelvan a ver las caras cuando aún no han pasado tres meses del duelo de la primera vuelta. Aunque la Deportiva sigue más o menos como entonces, la Real ha dado un cambio brutal, cambio a peor. Parece como si la derrota 1-2 que sufrió, le hubiese metido en un túnel del que no logra salir.

Cuando la Deportiva visitó a la Real Sociedad B el pasado 3 de diciembre, el cuadro donostiarra era líder con 28 puntos, dos más que las huestes de Íñigo Vélez de Mendizábal. Iban 14 jornadas, por lo que estaba en la media inglesa y no conocía la derrota. Desde aquel día no conoce la victoria. En 10 jornadas (incluyendo aquella 15ª) ha logrado cuatro puntos, merced a otros tantos empates. Los otros seis partidos los ha perdido. Ha pasado de ser el mejor equipo del grupo antes de jugar con la Deportiva a convertirse en el peor tras el paso por Zubieta XXI del conjunto berciano. Ha sumado un punto en las últimas cinco jornadas y ya está a nueve puntos de la zona de play off.

Por otra parte, el trabajo de ayer de la Deportiva no permitió determinar en qué medida los jugadores tocados tienen opciones de jugar mañana. Si Lancho no puede estar, Leal podría regresar al once. En los extremos, según estén o no disponibles Ernesto Gómez o Dacosta, ambos o ninguno, las opciones son diversas, con la posibilidad de usar en cualquiera de los dos costados a Josep Cerdà, Yeray y Brais Adelenda, además de hacerlo en el derecho a Ale Díez.