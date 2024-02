La Ponferradina es el nuevo líder

Publicado por Francisco Otero León Verificado por Creado: Actualizado:

No sólo la Deportiva pierde con ‘Tarazonas’. En todas las temporadas y en todas las categorías, sobre todo en las segundas vueltas, los equipos de abajo ganan a los de arriba y muchas veces el colista gana al líder. Ayer el Teruel se impuso 0-2 al Club Gimnàstic en el Costa Daurada haciendo un señor partido y mandando también un balón al palo. El equipo catalán no había perdido en toda la Liga en casa y el Teruel sólo había ganado un encuentro en el campeonato y había sido en su campo, es decir, no conocía el triunfo fuera. Pues ayer el colista le ganó al líder y permitió a la Deportiva recuperar el liderato al término de la 25ª jornada.

La victoria ante la Real Sociedad B dio más valor al empate de León y vuelve a poner líder a la Deportiva, que llevaba dos fechas en la segunda plaza tras dos igualadas consecutivas. Es la séptima jornada de Liga en la que la formación berciana ocupa el puesto de ascenso directo a Segunda División profesional.

CERDÀ, EN GRAN MOMENTO

Josep Cerdà atraviesa por un muy buen momento. Quizá esta circunstancia ha minimizado la ausencia de Raúl Dacosta en las dos últimas semanas y también puede poner en un brete al técnico una vez que el ourensano esté recuperado. Íñigo Vélez de Mendizábal colocó de extremo izquierdo al balear en León y fue uno de los mejores hasta que se le acabó la gasolina. Y no teniendo tampoco a Ernesto Gómez frente a la Real Sociedad B, Yeray entró en la derecha y Josep Cerdà se mantuvo en la izquierda. En el minuto 78 logró un tanto que es serio candidato a uno de los mejores goles de la Liga: «Hacía muchísimo que no jugaba tantos minutos en Liga. Tuve una lesión complicada, me costó recuperarme, pero mentalmente me ha hecho más fuerte. He trabajado mucho para no tener riesgo de que vuelva. No había visto el gol bien en directo, pero vi la repetición y casi parece que entró de milagro, porque dio en los dos palos. Para nosotros era un partido muy importante».