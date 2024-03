Marta Álvarez: «La medalla de plata de Doha me enorgullece y se la dedico a mi familia y al Club Natación La Venatoria»

Sus inicios «Empecé a nadar desde muy pequeñina y en esas categorías ya fui campeona de España»

Marta Álvarez Gago (León, 1973) se proclamó subcampeona del mundo en Doha. La nadadora del Club Natación La Venatoria conquistó la medalla de plata en 200 metros braza en la categoría Máster 50. Un hito histórico para el deporte leonés en general y para el Club Natación La Venatoria en particular. La actual campeona de Europa de su categoría en 100 metros braza refrendó en el Mundial de Doha dar un nuevo paso excepcional en su palmarés de éxitos, colgándose la presea de plata en 200 metros braza. «Me llena de satisfacción y me enorgullece. Esta plata se la dedico a mi familia y al Club Natación La Venatoria», afirma con el tono humilde que caracteriza a la nadadora leonesa.

—¿Cómo transcurrió el Campeonato del Mundo de Doha para colgarse la medalla de plata?

—La competición se prolongó durante toda la semana. Primero nadé los 100 metros, que quedé clasificada en cuarto lugar por tan solo una décima, luego los 50 metros, que acabé en la sexta plaza, y ya en los 200 metros, que digamos que es mi prueba. Fue la última que nadé. Estuve toda la semana super nerviosa, concienciándome de que tenía que nadar bien mi prueba. La verdad es que al final me salió bastante bien. Estoy super contenta.

—¿Qué se siente después de colgarse la presea de plata en un Campeonato del Mundo?

—Estoy emocionada, contenta, feliz y todo lo que te diga es poco. Es algo que no me hubiera imaginado en mi vida. La verdad es que me emociono todavía. Estoy super contenta.

—¿Cómo fue la preparación para acudir al Campeonato del Mundo de Doha?

—Llevo entrenando desde principio de temporada. He trabajado mucho durante esta campaña deportiva de natación. Arranqué con fuerza para el Europeo del mes de noviembre, que fue cuando quedé primera, aunque en esta ocasión la medalla de oro fue en la prueba de 100 metros braza, porque no pude ir a nadar los 200 braza. Llevo todo el año entrenando bastante fuerte. En estos dos últimos meses he estado preparándome con mi entrenador de toda la vida, Eduardo Fidalgo, que me pulió cosillas técnicas que tenía que mejorar, como la salida, los virajes, el cómo plantear la prueba, la velocidad más idónea a la que salir, a cómo hay que ir progresando en la carrera y sobre todo preparé los 200 braza, que es la que me ha salido realmente bien.

—Después del éxito logrado en el Campeonato del Mundo de Doha, ¿qué recuerdas de la carrera deportiva que llevas?

—Empecé a nadar desde muy pequeñina y ya en esas categorías de muy corta edad ya iba a los nacionales, siendo campeona de España por edades. Mi afición y mi dedicación ya lleva desde edades muy tempranas. Siendo muy joven ya me formé en un centro de tecnificación de Valladolid y luego seguí mi preparación en un centro de la Federación Española de Natación en Málaga. Mi preparación como nadadora ya viene de muy atrás. Entonces cuando llegaron los 16 y 17 años de edad estaba ya un poco quemada. Dejé de entrenar y 20 años después volví a entrenar con los Máster. Entonces ya tienes que hacerte a la idea de que eres más mayor y que los tiempos ya no son los mismos que cuando eres joven. Pero cuando comencé con los Máster he ido progresando. Ya había ido a un Mundial y a un Europeo hace años. Ya había ido a vivir aquel ambiente, que es una pasada, pero no había logrado unas posiciones tan buenas como las que ha conseguido ahora. He ido evolucionando desde que estoy en la natación Máster, que van de cinco en cinco años. Cada cinco años cambio de categoría. En la categoría anterior ya batí algún récord de España y ya en la actual división, que estoy en +50, he batido récords de España y llegaron los grandes éxitos en el Europeo y en el Mundial, con las medallas de oro y plata.

—¿Qué récords destacas en tu carrera desde que llevas en este deporte de tanta plasticidad como es la natación?

—Tengo el récord nacional de 100 metros braza en piscina de 25 metros en Madeira y también el récord de 200 braza en piscina de 25 metros también, conseguida dicha marca aquí en León. La medalla de plata en el Mundial ha sido en piscina de 50 metros y en 100 metros me quedé a una centésima del récord de España y en 200 también me quedé muy cerca del récord.

—¿Esta plata del Campeonato del Mundo de Doha puede para ti con el oro conquistado en el Europeo o son dos logros diferentes que te llenan cada uno a su manera por cómo los has conseguido?

—El subcampeonato del Mundo de Doha quizás sea el mayor éxito que he conseguido en la natación, pero el Europeo fue una pasada porque el estar ahí arriba del todo es algo extraordinario, porque significa que eres campeona de Europa. No sé que decirte, pero ser subcampeona del mundo es algo impresionante. Es ser la segunda de todo el mundo. Sólo hay una mujer más rápida que yo en estos momentos de todo el mundo. No sé. Es una pregunta muy difícil. Definitivamente me quedo con los dos logros, que me enorgullecen y me llenan de emoción.

—Y de tu club, La Venatoria, ¿qué tienes que decir?

—La Venatoria es mi equipo de toda la vida y no lo voy a cambiar. Lo de La Venatoria lo llevo muy dentro. Es algo especial, no sólo a nivel deportivo. Es algo emocional. Mi lugar de encuentro. Es, en definitiva, mi familia. Me he criado en La Venatoria y he estado yendo a La Venatoria estando incluso fuera de León. Cada fin de semana veníamos y aterrizábamos en La Venatoria. Luego, mis hijos también se han criado y siguen criándose en La Venatoria. Por este motivo, La Venatoria siempre está y estará muy presente en mi vida y en la de mi familia. Es algo más que el equipo de natación. La Venatoria lo es todo.

—Tanto los récords de natación que has conseguido y las extraordinarias medallas de oro y de plata del Europeo y del Mundial, ¿los valoras incluso más por haberlos conquistado de la mano de tu club, La Venatoria?

—Te tengo que contestar con un sí rotundo, porque La Venatoria siempre me arropa y la gente me tiene mucho cariño, porque cuando logré la medalla de oro del Europeo me hicieron un gran recibimiento que nunca olvidaré, con todas las gradas llenas de gente. La Venatoria la llevo conmigo a todas partes y la banderina de León también.

—Después de haber tocado la cima, ¿tienes algún objetivo o reto que obtener en la natación?

—Es muy difícil superar todo esto. Llegar a ser campeona del mundo, pues ojalá, pero ahora mismo el objetivo es este fin de semana participar en el Trofeo de La Venatoria, que el sábado por la mañana es el de los niños y por la tarde el campeonato Máster. El objetivo en estos momentos es nuestro Trofeo. Después tendré que descansar un poquito porque el ritmo de esta temporada está siendo muy alto y también muy intenso. Y no sólo es entrenar natación, sino hacer bien también mi trabajo de profesora de primaria en el CEIP Peñalba de Ponferrada. Tengo que desplazarme todos los días a Ponferrada. Además, atender la casa y a mis hijos.

—El CEIP Peñalba de Ponferrada también estará orgulloso de su campeona, ¿no?

—Aquí en el Colegio se han comportado fenomenal. Siempre me han apoyado. El director provincial de Educación me ha dado la enhorabuena personalmente. Me mandó un escrito. Lo hizo cuando el oro del Europeo y volvió a hacerlo tras conseguir esta medalla de oro en el Mundial. Con los niños intenté ser discretina y no decirles nada sobre mi ausencia para participar en el Mundial. Ya cuando volví de Doha se lo conté y les enseñé la medalla, la tocaron y están todos muy emocionados.

—Ya como conclusión, ¿tras esta medalla de plata en el Campeonato del Mundo de quién te acordaste y a quién se la dedicaste?

—Enseguida me acordé de mi familia. Mi marido Luis, mi hijo, que también se llama Luis, y mi hija Elena me acompañaron en Doha. Cuando acabé la prueba como subcampeona del mundo, lo primero que hice fue mirar para los tres. También me acordé de mis padres por supuesto, de mi entrenador, Eduardo Fidalgo, de todos los compañeros del equipo Máster de La Venatoria que te apoyan y también de Ludens. Está dedicada para todos.

