Parón del Ademar con recado a los jóvenes

Balonmano

El Abanca Ademar llega al parón de marzo por los compromisos de selecciones en el mejor momento de la temporada. El conjunto de Dani Gordo ha hecho del Palacio un fortín y desde que arrancara la segunda vuelta de la Liga no ha hecho otra cosa que vencer —y convencer— como local. Queda la asignatura pendiente de mostrarse igual de sólidos a domicilio, pero eso ya será para el retorno de la competición, aunque antes de ir fuera recibirán al Cuenca en casa el 24 de marzo.

En este tiempo de mini pretemporada el Ademar no podrá contar con el portero Álvaro Pérez, el central Javier Miñambres y el lateral Samuel Sáiz —convocados con la selección española júnior— ni tampoco con el pivote brasileño Guilherme Borges Santista, que retorna con su selección en busca de una de las dos plazas para los Juegos de París en el preolímpico que se disputa en Granollers (Barcelona), a partir del 14 de marzo, ante España, Bahrein y Eslovenia. El otro jugador que se marcha con su selección es el polaco Patrick Wasiak.

A estos cuatro —saco de la ecuación a Santista— así como al resto de jugadores más jóvenes que integran la primera plantilla del Abanca Ademar, su entrenador ya les dejó un recado público —y también privado— después del contundente triunfo del pasado viernes. Deben dar un paso al frente cuanto antes o no gozarán de minutos.

Y es que la buena primera parte que los leoneses completaron frente al Sinfín hizo que el máximo responsable del banquillo marista diese minutos a algunos de los menos habituales en el inicio del segundo acto. Un experimento que salió mal y que el propio Gordo se vio obligado a corregir —devolviendo a la pista a los titulares y más veteranos— después de que los cántabros redujesen las distancias hasta los cinco goles.

Ese bajón en el nivel, las pérdidas y la falta de concentración de algunos de los menos habituales enfadaron —y mucho— a Dani, que lleva semanas insistiendo en que algunos jugadores «no se han enterado aún de qué significa la camiseta del Ademar». No quiso dar nombres el de Pucela, pero es obvio que los Darío, Zapico, Wasiak, Miñambres, Samu o Adelino no salieron muy bien parados de la cita. No es menos cierto que algunos sí rindieron a mejor nivel en el tramo final, pero cuando el Sinfín ya había bajado los brazos del todo.

El aviso a navegantes queda ahí y en estas dos semanas de entrenamientos Gordo quiere que suban una marcha en sus prestaciones. Es consciente de que sin ellos no podrán terminar la Liga como desean y, aunque Europa está lejos, por lo menos está en horizonte lucharlo.