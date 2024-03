El Ademar-Cuenca de Liga se jugará el 24 de marzo a las 18.00

El Abanca Ademar tiene ahora dos semanas de parón liguero —que no de entrenamientos— debido a los compromisos de selecciones, así que no retomará la Liga Asobal hasta el próximo 24 de marzo (domingo), cuando reciba en el Palacio de Deportes al BM Cuenca. Un encuentro correspondiente a la 22ª jornada que se disputará a las 18.00 horas y no a las 21.00 horas como estaba programado en un primer momento.

Un alivio, en parte, para los aficionados y socios del club que deseen asistir al partido, ya que en principio el frío dentro del pabellón será menor. Se desconoce si para esa fecha ya funcionará la calefacción central del Palacio, algo que no sucedió el pasado viernes en el duelo contra Sinfín.

Por otra parte, el entrenador del Abanca Ademar, Dani Gordo, afronta su segunda convocatoria al frente de la selección de Turquía, tras asumir el cargo el pasado mes de enero, y lo hará para disputar dos partidos de preparación frente a Angola, ambos en Ankara, lugar de concentración del combinado otomano.

El técnico vallisoletano, que ya vivió una corta etapa como seleccionador de Brasil, ha empezado a definir el grupo de jugadores con los que iniciar su nuevo proyecto que, en principio, tiene una duración de año y medio.

«Se trata de ir perfilando una base de trabajo donde el grupo ya está muy definido, pero siguen incorporándose algunos jugadores, tanto que no estuvieron en mi primera convocatoria, como que algunos que habían estado antes de mi llegada», señal a efe.