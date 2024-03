Los extremos siguen fuera del grupo en la Deportiva

Publicado por F. R. OTERO León Verificado por Creado: Actualizado:

La Deportiva volvió ayer a los entrenamientos, día en el que el Lugo, su próximo rival, aprovechó para descansar. Eso sí, a diferencia de cualquier otra semana, este primer entrenamientos de la semana (segundo tras el duelo de Vigo) se realizó en sesión vespertina.

El principal aliciente del trabajo de ayer desde fuera era ver si alguno de los lesionados estaba ya en condiciones de regresar a la disciplina del equipo. Kevin Sibille, lesionado el 3 de enero contra el Arenteiro, entrenó por fin en la dinámica del resto del plantel y podría ser novedad este domingo en la convocatoria. Sin embargo, los dos extremos siguen aparte y habrá que esperar a hoy o mañana para ver si alguno tiene opciones de regresar. Josep Cerdà se perdió el duelo de Balaídos, pero Dacosta lleva fuera de combate cuatro partidos y medio.

FALTA DE EFICACIA

El pasado lunes nos hacíamos eco del pírrico balance ofensivo de la Deportiva en los dos últimos partidos, discriminando en concreto los tiros entre palos del total del lanzamientos del equipo. Hoy los vamos a comparar con los del Lugo, en concreto en los tres últimos partidos, que son los que lleva en el banquillo Roberto Trashorras. El juego del equipo lucense ha mejorado de forma muy considerable, pero el bagaje de puntos es muy bajo. Sólo ha logrado dos. Esto se explica básicamente por los problemas que tiene el Lugo para hacer gol, circunstancia que ya viene de la pasada temporada. En esta Liga sólo ha anotado 21. Sin embargo, las oportunidades no le están faltando. Con Trashorras ha totalizado 45 remates en esos tres duelos; 22 contra el Fuenlabrada, 9 ante el RC Deportiva y 14 frente a Unionistas. Sin embargo, sólo ha conseguido dos goles y uno de ellos no le aportó puntos. En esas tres jornadas la Deportiva remató 9 veces frente a la Real Sociedad B (5 entre palos + 4 fuera), 4 ante el Fuenlabrada (2+2) y 2 contra el RC Celta Fortuna (0+2). «No es que no tengamos gol, sino que no estamos acertados a la hora de culminar nuestras ocasiones», apuntó Nacho Quintana, uno de los jugadores más destacados de la temporada en las filas del Lugo, a la conclusión del ultimo choque.

Aparte de la falta de culminación arriba, el Lugo está pagando también la falta de contundencia en el balón parado defensivo.

EN BREVE

Entradas. La SDP ha enviado al Lugo 837 entradas para que sean despachadas entre sus aficionados y socios para el choque del domingo. No se espera una gran afluencia de seguidores, tanto por el momento deportivo del equipo como por la brecha entre la dirección de la entidad y los socios. Habitualmente la presencia de seguidores en el estadio de la ribera del Miño es inferior a los 3.000 espectadores.

A cero. Andrés Prieto dejó en Vigo la portería a cero por 13ª vez en este campeonato. Si lo repite este domingo, lo habrá logrado en la mitad de partidos jugados.