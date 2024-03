Otra oportunidad para la Deportiva

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Verificado por Creado: Actualizado:

La Deportiva recibe hoy desde las 20.00 horas al Lugo en El Toralín. El equipo berciano empezará el domingo en la cuarta posición de su grupo y cuando arranque su partido, que es el último de la jornada, podría incluso verse quinto. No obstante, los resultados que se dieron ayer en los duelos adelantados le dan la oportunidad de colocarse segundo, empatado con el líder a la conclusión de esta 28ª fecha. Para ello ha de ganar.

El Club Gimnàstic no pasó del empate sin goles en el Stage Front Stádium ante el Cornellà, mientras que el RC Deportivo salvó un punto y el liderato en el minuto 89 ante el Sabadell. El equipo vallesano se adelantó en el marcador y Lucas Pérez falló un penalti. Además, el Barcelona Atlètic venció 2-4 al Teruel con doblete del ex deportivista Naim García. Si gana la Ponferradina, habrá cuatro equipos en un punto. Y si el RC Celta Fortuna vence en León, serán cinco equipos en dos puntos.

Vuelve el conjunto deportivista a su estadio tras completar en su última presencia una buena prestación ante el filial de la Real. Y lo hace recuperando a Kevin Sibille, Josep Cerdà y Raúl Dacosta, si bien no serán titulares. Íñigo Vélez de Mendizábal podría retomar el 4-2-3-1, regresando a la mediapunta Borja Valle y quizás Igbekeme al centro del campo. Aunque la principal novedad podría ser la presencia de Yeray en el extremo izquierdo.

El Lugo llega a Ponferrada a once puntos de la zona de play off y como único de los descendidos la pasada temporada que no ocupa un lugar en esa zona. No obstante, en el equipo gallego aún creen en la remontada y se marcan este partido como el del arranque. Roberto Trashorras, el tercer entrenador de la temporada, ha hecho que el equipo mejore en el juego y que cree mucho más peligro, pero sigue con el debe de la falta de gol, además de los problemas en el juego de estrategia defensivo.

El equipo albivermello pierde por sanción a Gorka Pérez, que podría ser sustituido por Castrín en el centro de la defensa, mientras que regresa también tras sanción Alberto López al lateral izquierdo.

En los últimos tiempos ambos conjuntos se han cambiado cromos. Así, con el equipo lucense llegarán Jozabed y Aguza, mientras que en la Deportiva militan el técnico, que hoy cumplirá su segundo partido de sanción, Andoni López y Clavería.

Pita el partido el santanderino José Alberto Pardeiro Puente (Comité Cántabro). A lo largo de su trayectoria como árbitro ha dirigido cuatro partidos en los que la Deportiva ha estado presente, siendo el balance de tres triunfos bercianos y un empate, que coincide con el choque que le ha pitado esta temporada: Real Unión Club 1-Deportiva 1.

Este duelo de proximidad o clásico -nunca derbi- se disputará por 63ª vez. En cuanto a los precedentes, 31 veces se han medido Deportiva y Lugo entre Segunda, Segunda División B, Tercera, Copa del Rey, Copa de la Liga y fase de ascenso a Segunda División. Éste es el primero en Primera División RFEF. El balance es 15 triunfos blanquiazules, 8 empates y 8 triunfos lucenses. La pasada temporada, aún en el fútbol profesional, la Ponferradina se impuso 1-0 con gol de Naranjo.

Primer partido de Trashorras como técnico, aunque ya disputó varios como jugador. Así analizó a su rival: «Es fuerte físicamente, transita bien y es un equipo muy veloz. Puede estar en bloque bajo, tiene dos delanteros de talento a los que conozco muy bien, tiene una idea clara y es uno de los equipos más fuertes de la categoría. Trabaja el bloque bajo y es difícil encontrar esos espacios. Habrá que tener paciencia y atención porque transita muy bien. Es fuerte atrás y hace daño al contragolpe. Intentaremos dominar el juego».

Vélez de Mendizábal: "Tenemos que general ocasiones que faltaron en Fuenlabrada y Vigo"

Así se refirió el técnico de la Deportiva al partido y al rival de esta tarde-noche: «El Lugo tiene jugadores muy buenos y goleadores como Willy Ledesma, Nacho Quintana o Antoñín. Es muy peligroso y por nombres tiene un plantillón, pero los goles son rachas. Sabíamos que la segunda vuelta iba a ser más complicada. Cada vez queda menos y cada vez las victorias son más importantes. Aparte de estar bien atrás, tenemos que generar ocasiones, que es algo que nos faltó en Vigo y en Fuenlabrada. Espero que defendamos mucho y ataquemos mucho».