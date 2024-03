Raúl Llona sobre su futuro en la Cultural: "Me siento totalmente respaldado por el club"

No está siendo la mejor semana para Raúl Llona desde que llegó al banquillo de la Cultural. No al menos de puertas para fuera, aunque la procesión va por dentro. Después de una crisis de resultados alarmante -ni una sola victoria en toda la segunda vuelta y fuera de los puestos de play off- el entrenador no teme un futuro cese si la dinámica del equipo continúa igual. "Me siento totalmente respaldado por todos los estamentos del club", contestó a este periódico en la previa del encuentro ante Osasuna B.

Una respuesta que dio en presencia del director deportivo, José Manzanera, que este viernes, algo poco habitual, quiso estar en la rueda de prensa quizá para fiscalizar las declaraciones del riojano, sobre todo tras verse obligado a rectificar el lunes -en un vídeo emitido por el club- sus palabras criticando el escaso apoyo de la afición. "Solo me centro en lo que depende de mí, tengo que trabajar y me siento el primer responsable de esta mala dinámica, pero les toca a otros valorar mi trabajo".

Insiste Llona en que el famoso vídeo donde quitó hierro a sus críticas a la afición culturalista "no se hizo para calmar las aguas". "Solo quise proteger a mi equipo", subraya, sin responder de quién pretendía salvaguardarles, si de los medios de comunicación, seguidores, club... o de todos en general.

El máximo responsable del vestuario de la Cultural regatea algunas preguntas con elegancia, aunque es cierto que no elude ninguna. Esa ha sido la dinámica en lo que va de Liga vayan bien o mal las cosas. Preguntado sobre porqué el club nunca deja claros sus objetivos reales a nivel público, Llona remarca que "somos ambiciosos", pero recuerda que el año pasado casi descendieron a Segunda Federación. "La idea es hacer una buena temporada, primero salvarnos y luego aspirar a lo máximo". Elude, sin embargo la obligación de tener que entrar, como mínimo, en la fase de ascenso a Segunda División.

La Cultural juega este domingo contra Osasuna B, único rival que se ha llevado los tres puntos del Reino de León este curso. Hasta la fecha, los leoneses solo han vencido en tres campos a domicilio; Fuenlabrada, Ponferrada y Lugo. Un botín escaso que el propio Raúl Llona reconoce. "Llega el momento de la temporada en el que ya solo vale ganar", recuerda. "No veo el duelo del domingo como una final porque aún tenemos margen, pero sí que es de esos partidos que pueden marcar el futuro". El técnico recuerda que "vencer fuera de casa es difícil para todos, aunque si queremos cosas importantes está claro que debemos hacerlo en todos los campos".

Para el partido ante el filial de Osasuna no podrá contar ni con Barri -sancionado-, ni con Bicho y Guitián, lesionados. Espera un rival "duro", pero confía en que la "mala dinámica" de esta Cultural "está muy cerca de romperse".