La Cultural busca revancha para ganar tras 9 jornadas

Fútbol | Primera Federación

La Cultural está obligada a conseguir las victoria ante el Osasuna Promesas en Tajonar, este domingo a partir de las 20.00 horas, después de nueve jornadas sin conocer el triunfo. Desde que comenzó la segunda vuelta del campeonato de Liga no ha sumado de tres en tres en ninguno de los partidos disputados para engordar de puntos su casillero en la tabla clasificatoria del Grupo I de Primera Federación. Ello hace que los dirigidos por Raúl Llona precisen de una victoria que conduciría cuanto menos a no perder de vista la zona de play off de ascenso.

El cuadro leonés se medirá al peligroso Osasuna Promesas. Los entrenados por Santi Castillejo reciben a los de Llona con la intención de amargar una jornada más el caminar de los culturalistas en esta mala segunda vuelta. El preparador Raúl Llona anticipa que su equipo intentará mostrar este domingo frente al Osasuna Promesas una imagen con personalidad, dominador y que va a arriesgar para ganar, pero también siendo intenso, atrevido y valiente sin balón. El entrenador de la Cultural reconoce que se siente «con todo el total apoyo y respaldo de todos los estamentos del club», a pesar de que el equipo acumula nueve jornadas sin conocer la victoria y ha pasado de haber ocupado el liderato en el grupo 1 de Primera Federación a perder plaza entre los equipos que pueden disputar la fase de ascenso.

El técnico riojano se muestra convencido de que su equipo podrá romper la racha en Tajonar este domingo ante el Osasuna Promesas, a pesar de ser el único rival en la actual temporada que le logró derrotar en el estadio Reino de León (0-2) en el estreno como locales.

«El equipo se encuentra con toda la fuerza y la energía posibles para ser capaces de romper la dinámica negativa de resultados y en los últimos partidos ya hemos demostrado ser capaces de conseguir el premio», asegura Llona.

En todo caso es consciente que, en este tramo final del campeonato, «todos los partidos son muy trascendentes porque cada vez hay menos margen» y por ello insiste en que la cita ante el filial navarro llega en un momento en el que «se necesita ganar».

Sobre el rival rojillo reconoce que tendrán que adaptar el entramado defensivo a las características del juego del equipo de Santi Castillejo «que es muy fuerte y poderoso físicamente, como es el primer equipo y están preparados para su juego directo y para ganar en los duelos, por eso hay que estar prevenidos e intentar defenderles lo más lejos posible del área», advierte.

Hay que sumar ya de tres en tres



​Roberto Canuria

C ontinúan los viejos fantasmas merodeando por el equipo culturalista y su entorno, donde esta segunda vuelta que está a punto de llegar a su mitad, el discreto panorama ofrecido cada jornada, la falta de frescura y la cantidad de dudas que presenta la plantilla, está poniendo en jaque todo lo realizado desde los inicios de la competición. Una dinámica que se necesita cambiar cuanto antes, si no se quiere volver a situaciones de los últimos tiempos, donde la falta de regularidad y el no saber controlar los diferentes estados de ánimo que van apareciendo, hacen que el equipo no sea capaz de encontrar soluciones para revertir esas circunstancias, que cada vez se tornan más complejas de salir de ellas, de manera eficaz.

Después de nueve partidos consecutivos, donde la victoria brilla por su ausencia, la Cultural visita tierras navarras, para enfrentarse al filial del Osasuna, que tampoco lleva una trayectoria muy positiva en las últimas jornadas, aunque el último partido logró una victoria a domicilio en tierras charras. Un rival que para el equipo leonés no sabe lo que es lograr un triunfo en tierras pamplonicas, durante todos sus enfrentamientos, con el handicap de que en el Reino de León esta temporada, también se llevó los tres puntos. Ciertamente las rachas, y en este caso negativas, están para romperlas, y que mejor momento para hacerlo este domingo, y así volver a coger aire fresco que inspire confianza, quitando esa ansiedad que está llevado al equipo a no ser él mismo, demostrando lo de cada jugador lleva dentro, de cara al sprint final que queda de competición, donde los triunfos se venden demasiado caros.

Circunstancias aparte, la necesidad de una victoria es apremiante para esta Cultural, si de verdad no quiere perder todas las opciones de luchar por estar en las posiciones de privilegio. Veremos si este domingo de Ramos, las palmas se agitan al aire cuando finalice el match.