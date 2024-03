Dos líderes en horas bajas

Publicado por Francisco Otero León Verificado por Creado: Actualizado:

FÚTBOL | PRIMERA FEDERACIÓN

Deportiva y Club Gimnàstic llegan al partido de este domingo con ciertas urgencias. Sus rivales directos han tomado cierta ventaja en los primeros puestos y ellos dos no están en su mejor momento del campeonato. De hecho, el que pierda o incluso si empatan, pueden ver el liderato ya a dos triunfos o más y acercarse a los equipos que aún intentan llegar a las plazas de play off.

Los protagonistas del choque de la 30ª jornada en El Toralín han sido los que en más jornadas han ocupado el liderato de la clasificación. Entre ambos superan la mitad de fechas disputadas. Sin embargo, en las últimas semanas han experimentado un bajón que ha ido menoscabando poco a poco sus opciones. No obstante y como decía Juanfran el pasado domingo, aún hay tiempo de todo. Hay que recordar que casi la mitad de los equipos que componen el grupo han sido líderes al menos una jornada.

La Deportiva no ha ganado en el mes de marzo, sumando sólo dos puntos y un gol a favor, que además no le sirvió para nada. Lleva tres encuentros seguidos sin hacer gol. Por su parte, el conjunto catalán lleva tres partidos sin ganar y sólo ha vencido en uno de los últimos seis. En su estadio, que parecía inexpugnable, no vence desde el 10 de febrero y a partir de ahí ya ha sufrido derrotas ante Teruel y Unionistas. Aun con estas rachas, siguen siendo los dos equipos menos batidos del grupo.

Andy Escudero, goleador del equipo grana en el primer cuarto de campeonato, sólo ha logrado un tanto en los últimos cinco meses. Ahora es Pablo Fernández el máximo realizador con seis dianas.

DESIGNACIÓN

Aimar Velasco Arbaiza es el colegiado que el Comité Técnico de Árbitros ha designado para dirigir el domingo el Deportiva-Club Gimnàstic. El árbitro de Llodio (Comité Vasco) ha pitado diez partidos en el presente curso, saldados con cuatro victorias locales, cinco empates y un único triunfo visitante, que fue el logrado por la Deportiva en Salamanca por 0-1. También pitó el Lugo 0-Deportiva 0. Al equipo tarraconense no le ha pitado en este ejercicio.

Seis partidos. Más de media jornada se disputa este sábado y se reparte únicamente en dos horarios. Desde las 16.00 horas se juegan los partidos Unionistas-SD Logroñés, Fuenlabrada-Sabadell y Cornellà-RC Deportivo, mientras que a las 18.00 horas arrancan los encuentros Teruel-Real Unión Club, Tarazona-RC Celta Fortuna y Sestao River-Rayo Majadahonda.

Baloncesto. El Clínica Ponferrada/SDP visita al Ciudad de Huelva este sábado desde las 19.30 horas en la penúltima jornada de Liga. El cuadro de Oriol Pozo se asegurará la quinta plaza de cara al play off de ascenso, en caso de ganar.