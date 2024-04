La lucha por la permanencia, decisiva para la Ponferradina

Publicado por Francisco Otero León Verificado por Creado: Actualizado:

SD Logroñés, Arenteiro y Barcelona Atlètic serán los rivales dela Deportiva en lo que falta de este mes de abril. Sus últimos cuatro oponentes de Liga regular serán los de los fines de semana de mayo. A día de hoy todos se están jugando la permanencia, lo que quizá les haga más complicados. Son Cornellà (14º), Real Unión Club (12º), Sabadell (17º) y Teruel (18º). Tras la reacción en el regreso de Fran Justo, el cuadro irundarra se ha puesto dos puntos por encima de la zona de descenso. Aunque está fuera de la misma, el cuadro catalán está empatado a puntos con el Sabadell y el Sestao River, que abren la zona de permanencia. El Sabadell está a un punto de la de salvación y el Teruel a tres. Aún pueden cambiar las cosas hasta entonces y que incluso alguno de los últimos haya perdido la categoría cuando le toque enfrentarse a la SDP. Pero parece claro que va a haber mucho en juego en el mes definitivo.

Restan siete jornadas para rematar el campeonato y aunque la Deportiva no tiene ni mucho menos su puesto de play off asegurado, ya es momento de mirar de reojo al otro grupo. A día de hoy el Córdoba CF es segundo, con lo que de acabar así la Liga, sería el primer rival del conjunto blanquiazul en ese hipotético play off.

La plantilla de la Deportiva regresa al trabajo esta mañana. Sin Markel Lozano ni Borja Valle para jugar este domingo, Yeray, Yuri o Álex Costa podrían tener opciones desde el inicio.