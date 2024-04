Tras el último viene el penúltimo

Publicado por Francisco Otero León Verificado por Creado: Actualizado:

FÚTBOL | PRIMERA FEDERACIÓN

La Deportiva afronta la 32ª jornada de Liga midiéndose al penúltimo clasificado. Tras ganar al colista, el equipo berciano espera sumar otro triunfo que le devuelva la confianza de cara al último mes y medio de competición. Recibe en El Toralín a las 16.00 horas a la SD Logroñés, un equipo que partía con intención de pelear por el play off, pero que de no ganar en Ponferrada, verá ya muy de cerca la Segunda División RFEF. Está a siete puntos de la zona de salvación.

No puede dejarse puntos la Deportiva hoy, más cuando en la tarde de ayer el Arenteiro ganaba 1-2 en Gavà al Cornellà y se colocaba a cinco puntos de la Deportiva una semana antes de recibirla en O Espiñedo. Y sobre todo, cuando dos horas más tarde la Cultural derrotaba 3-1 a la Real Sociedad B, colocándose a un solo punto de la escuadra blanquiazul.

El regreso de Josep Cerdà tras la recaída de su lesión de tobillo es la nota más positiva en las filas blanquiazules. El balear podría tener hoy sus primeros minutos con Juanfran a lo largo del partido. Lo más negativo es que el valenciano no cuenta aún con Dacosta ni Mángel por lesión, mientras que pierde para este partido a Borja Valle y Markel Lozano por acumulación de amonestaciones.

No es muy dado Juanfran a repetir disposición táctica de un encuentro a otro. La ausencia de Borja Valle le puede llevar a meter de inicio a Igbekeme y mantener el dibujo de la semana pasada o dar entrada a Yuri, Yeray o Álex Costa y jugar con un 4-4--2 o con un 4-2-3-1.

El equipo de Logroño recupera al central Trespalacios tras sanción, pero pierde por el mismo motivo al también central Ezkurdia y al lateral Cova, cuya ausencia posiblemente será cubierta por Gexan.

La SD Logroñés sólo ha ganado cuatro partidos entre las jornadas 5 y 31, tras apuntarse tres victorias en las primeras cuatro y estar en puestos de play off, que es lo que se había marcado al principio del campeonato. Además, de sus últimos 15 encuentros, sólo en uno se llevó los tres puntos. Aitor Larrazábal es ya el tercer entrenador de este curso en las filas blanquirrojas, además de contar en una jornada con Juanma Barroso como técnico interino.

Dirige el encuentro Manuel Ángel Pérez Hernández (Comité Madrileño). Es el mismo que pitó en la primera jornada el Deportiva 2-RC Celta Fortuna 1, señalando dos penaltis a favor de la escuadra berciana.

Aunque varios equipos de la capital riojana han jugado ante la Deportiva, algunos de ellos con el nombre general de Logroñés, el duelo de hoy no tiene precedentes; es inédito.

El calor marcará el partido. Se esperan 28 ó 29 grados Centígrados para la hora del mismo.

Si gana, la Deportiva estará pendiente del RC Celta Fortuna-Lugo, que arranca a las siete de la tarde. El cuadro vigués tiene un punto más que el berciano y la pugna por la cuarta plaza también está en juego.

Los perseguidores Las victorias de Cultural y Arenteiro obligan más a la SDP para que no peligre su puesto de play off

Aitor Larrazábal habló así de la Deportiva en las últimas horas: «Tiene una plantilla muy completa y buenos registros, aunque no ha conseguido los resultados que podía conseguir. Esperemos que no haya dado con la tecla el domingo pasado y aprovecharlo nosotros. Tiene jugadores con mucha verticalidad y experiencia. A ellos se le unen futbolistas dinámicos, con mucho criterio. Fichó a Longo en invierno, que es un delantero muy completo. En cualquier momento pueden inclinar la balanza e intentaremos que no ocurra».

LOS ENTRENADORES

Así se manifestó el preparador deportivista sobre el duelo de esta tarde: «El equipo está yendo de menos a más y ha sido una semana buena. Las cosas se ven de diferente manera tras la victoria y esperemos que esos tres puntos nos hayan generado ese puntito de confianza que nos faltaba. Igual que la semana pasada, si pensamos que nos vamos a encontrar un equipo hundido, es todo lo contrario. Si pensamos que por jugar contra el penúltimo ya lo tenemos ganado, nos vamos a llevar un golpe grande. Viene un rival con ganas de hacernos daño».