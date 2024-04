La Deportiva quiere eliminar un rival

Publicado por Francisco Otero León Verificado por Creado: Actualizado:

Fútbol | Primera Federación

La Deportiva puede dejar hoy fuera de la ecuación del play off al Arenteiro, equipo que está séptimo a ocho puntos del blanquiazul y que es la gran revelación del grupo en su año de debut, después de la sensacional temporada anterior en la categoría inferior, en la Copa del Rey y en la Copa RFEF, que ganó. Con la permanencia asegurada (48 puntos), sueña con derrotar hoy a la Deportiva y situarse a cinco puntos de la quinta plaza a falta de cinco fechas ligueras. Además, la confirmación de la RFEF de que el RC Celta Fortuna no jugará el play off, si baja el primer equipo, aún le da más alas, porque el sexto podría clasificarse para el mismo. El duelo arranca a las 18.00 horas en O Espiñedo. Será el primer partido oficial en más de dos décadas en la provincia ourensana, a pesar de ser limítrofe.

El pinchazo de la Cultural es un aliciente para la Deportiva para abrir hueco. Además, esta mañana hay un Club Gimnàstic-RC Celta Fortuna que podría aprovechar el cuadro berciano para escalar alguna posición. En caso de vencer, adelantará a uno de ellos o a ambos.

Aún está presente el partido de la primera vuelta, jugado hace tres meses y medio. Ganó la Deportiva 2-1 con goles de Lancho tras haber adelantado Miku -ya no forma parte de la entidad gallega- al cuadro visitante. Aquel choque, en el que se lesionó Kevin Sibille, estaba 0-1 en el minuto 84.

Juanfran recupera a Markel Lozano y a Borja Valle tras sus respectivas sanciones y tiene a cuatro futbolistas al borde de la suspensión. El técnico podría repetir el 5-3-2 de los dos choques anteriores y el atacante ponferradino podría volver al once, quizá en lugar de Igbekeme. A lo largo del choque podría reaparecer Josep Cerdà, aunque por ahora ni Dacosta ni Mángel están disponibles.

La formación de O Carballiño tiene tres ausencias por sanción y dos por lesión. En el primer caso están los titulares indiscutibles Esquerdo, Tiago y Pibe, uno de los jugadores más destacados del plantel. Y en el de los lesionados, el portero Diego García y Curro Rivelott, éste desde principio de temporada. A destacar cuatro futbolistas: Luis Chacón, Manín, Álvaro Ramón y Christian Santos. El ex racinguista Chacón es el mejor futbolista del equipo. Lleva nueve tantos. Manín sólo ha sido titular en 12 jornadas, pero lleva ocho tantos. Un jugador con mucha efectividad. Álvaro Ramón es un defensa ponferradino que está haciendo una grandísima temporada en el lateral izquierdo y que ya lleva dos tantos. Y el ex jugador del RC Deportivo Christian Santos llegó para cubrir la marcha de Miku y ha logrado cuatro goles en nueve intervenciones.

En O Espiñedo sólo han ganado el Real Unión Club 2-3 cuando su rival estaba con nueve, el RC Deportivo 1-2 y el Club Gimnàstic 0-1 en Liga, mientras que el Burgos CF lo hizo 1-3 en Copa.

Dirige el choque el ovetense de 28 años Francisco García Riesgo (Comité Asturiano), el mismo colegiado que en el choque de la primera vuelta. En los diez partidos que ha pitado en esta campaña se han producido seis victorias locales, dos empates y dos triunfos visitantes. Esta temporada pitó también el Arenteiro 2-Real Unión Club 3, en el que expulsó a dos futbolistas locales. También expulsó a dos jugadores del cuadro verde en el Arenteiro 1-Pontevedra 5 de la temporada 2021-2022 en Segunda División RFEF.

El encuentro tiene dos precedentes. Ambos equipos coincidieron en las dos primeras temporadas que ambos jugaban en Segunda División B. En la 1987-1988 ganó el cuadro verde 4-1. En el minuto 14 el marcador ya era 2-0 y pasada la media hora llegó el 3-0. Dobao marcó el tanto blanquiazul. La temporada siguiente, que fue la del descenso del Arenteiro, el marcador fue 1-3 para los pupilos de un Saro que sería destituido un mes después. Dos goles de Blanquito en los diez minutos previos al descanso fueron completados por otro de Santi al inicio de la segunda mitad. El Arenteiro estaba entrenado entonces por Fernando Castro Santos. Desde entonces poco ha cambiado la instalación carballiñesa, que tiene ciertas similitudes con el estadio de Fuentesnuevas, pero con menos aforo. Por eso serán pocos los seguidores deportivistas que podrán darse cita, aunque se notará su presencia, pues en Ponferrada se despacharon 200 localidades.

Una de las principales preocupaciones del cuerpo técnico berciano está en el estado del terreno de juego. Estará irregular, aunque el buen tiempo de los últimos días hará que se encuentra bastante mejor que cuando lo visitaron otros equipos.