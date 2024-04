Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

La tenista española Garbiñe Muguruza anunció ayer su retirada definitiva del circuito, tras catorce meses apartada de las pistas. «He tomado la decisión poco a poco. Cada día que pasaba me sentía mejor y no echaba nada de menos el circuito», aseguró la ex número uno del mundo. | efe