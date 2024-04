El BF León pone rumbo al ascenso

Publicado por Miguel Ángel Tranca Redactor de Deportes León Verificado por Creado: Actualizado:

Llegó la hora de la verdad para el BF León. La guinda a un pastel que a lo largo de la temporada ha elaborado con sus notables resultados una plantilla en la que la juventud y la calidad han sido dos de sus mejores ingredientes unidos a una labor grupal que con 16 triunfos y 10 derrotas le reportaba el billete a la fase final del campeonato, la definitiva en la que se ponen en juego dos plazas para viajar la próxima Liga en el vagón de la segunda categoría del baloncesto femenino español, la Challenge.

Tres partidos en la fase de grupos de Utebo, a 465 kilómetros de distancia, marcarán las opciones de las de Rafa González. Quedar primeras o segundas valdrá el pase a unas semifinales de las que dos de sus protagonistas alcanzarían el objetivo. Y en esa final con el ascenso ya en el bolsillo espera estar el BF León. Por ilusión que no quede aunque también son conscientes las leonesas de que en esa batalla van a encontrarse con auténticos equipazos, algunos diseñados a golpe de talonario. Pero en el deporte no todo son presupuestos a pesar de que en parte si invitan a pensar a priori en ciertos estatus. Pero eso no va con un BF León que ya demostró en la Liga regular que no se siente inferior a nadie.

Y en ese camino y para abrir boca una primera jornada que precisamente repite en cuanto a sus protagonistas la última entrega liguera, el Arxil-BF León. Si en aquella ocasión hace unos días las pontevedresas se llevaban el gato al gua como también hicieron en la primera vuelta en la pista leonesa, en la de esta tarde a partir de las 18.15 horas la historia no tiene porque repetirse. NI mucho menos. Ese es el deseo de un BF León que de imponerse a las pontevedresas habría dado un paso importante, que no decisivo, para acceder a las semifinales del sábado.

A priori y a pesar de los antecedentes el envite entre leonesas y gallegas aparece abierto y con una balanza que tal vez pueda decantarse por detalles. Y ahí deberán estar atentas las Cesarina Capellán, Florencia Niski, Laura González, Fatoumata Dembelé y el resto de jugadoras. El juego en equipo y la defensa, uno de los pilares de este BF León, deben convertirse los garantes de las opciones de las leonesas.

La segunda jornada, mañana viernes a la misma hora, cruzará al BF León con el equipo que apunta a cerrar como el mejor la Liga Femenina 2, el Barakaldo. Las vascas, que hasta el momento han firmado un ejercicio impoluto en el que todos sus encuentros se han saldado con victorias. Un aviso al resto de rivales y también un ‘tourmalet’ para las leonesas que no obstante no van a dar su brazo a torcer esperando que tal vez la confianza pueda igualar sus opciones. Un triunfo en los dos primeros partidos se presenta como importante para afrontar el tercero de los envites frente al rival a priori menos complicado, el Unibasket. Eso sobre el papel porque cualquier equipo que haya logrado su billete a la fase de ascenso cuenta con potencial y armas para ganar... y también perder. Y eso es lo que espera que haga el BF León en su cara a cara del viernes a las 16.00 horas.

A ese encuentro las leonesas esperan llegar con opciones para poder sellar su pasaporte a las semifinales. Sería un hito más en un club que en su segunda temporada en la Liga Femenina 2 ha logrado ‘hacerse grande’ y que puede incluso serlo más si el sábado es protagonista en una de las semifinales. Y logra además superarla.

Los apuntes

Grupo 1. Lo conforman los dos representantes del grupo A de la Liga regular, el Miralvalle de Plasencia y el Maristas Coruña, así como otros dos del grupo B, el Castelló y el Teknik ISB.

Grupo 2. Junto al BF León, clasificado por el grupo A, también son de la partida el Arxil que esta temporada fue rival de las leonesas, así como los dos equipos del grupo B de la Liga regular, el Barakaldo y el Unibasket.

Sistema de competición. Cada grupo está formado por cuatro equipos que se enfrentarán entre ellos. Los dos primeros disputaran la semifinal en forma de cruce (1º grupo 1 contra 2º del grupo 2 y 1º del grupo 2 contra 2º del grupo 1). Los ganadores y por tanto finalistas tendrán el billete de ascenso a la Liga Challenge en el bolsillo.

Horarios. La jornada matinal en el pabellón de Utebo estará destinada a los partidos del grupo 1 mientras que la vespertina en sus tres días al grupo 2. El BF León juega hoy a las 18.15 horas frente al Arxil, mañana a las 18.15 con el Barakaldo y a las 16.00 del viernes se medirá al Unibasket.