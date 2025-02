La Cultural va directa al ascenso

El equipo responde Esta plantilla demuestra a golpe de partido que asume la presión que los que la crearon todavía no se atreven a admitirla

La Cultural va por el mejor camino en estas veinticuatro jornadas del campeonato de Liga que se llevan disputadas para dar una gran alegría a su fiel parroquia y subir a Segunda División de forma directa. La hinchada desplazada a las instalaciones donostiarras de Zubieta, en más de cien gargantas en las gradas, entonaban al unísono el cántico que se va a repetir con insistencia: «¡Que sí joder, que vamos a ascender!».

El equipo de Llona es el mejor equipo en puntuación de los dos grupos de Primera Federación. Este sábado consiguió rescatar un empate en el campo de la Real Sociedad B (2-2), en un espectacular tramo final de la segunda parte, en la que el equipo culturalista igualó un 2-0 en contra con dos penaltis transformados por Goti, pero a continuación un doblete de Luis Chacón, el segundo con un golazo de falta directa, valió para arañar un valioso punto y seguir manteniendo la ventaja de ocho puntos como líder absoluto sobre el filial guipuzcoano. Y lo que es aún mejor, dando la sensación de ser un equipo muy difícil de batir y sobre todo muy fiable a domicilio. Además, en los últimos compases del choque los culturalistas disfrutaron de alguna oportunidad más para haber sumado incluso los tres puntos en litigio.

Esto no para, el fútbol no se detiene, y la Cultural tiene por delante otros catorce encuentros de Liga para demostrar que este año sí hay ascenso... y directo. Sólo falta que la receta salga como hasta ahora. Y ya hay que expresarlo de forma abierta, porque esta plantilla asume la presión que los que la crearon todavía no se atreven a admitirla. León es ciudad cuanto menos de Segunda División.

Raúl Llona, por su parte, se muestra satisfecho por el empate logrando en las instalaciones de Zubieta ante la Real Sociedad B: «Hay que estar satisfecho por el empate logrado después de haber igualado un 2-0 en contra. La verdad es que en la primera parte no jugamos muy fluidos en ataque. Sabíamos que iba a ser un partido duro y muy equilibrado, como así fue. Nuestro rival nos creó dificultades en esta primera parte y no nos dejó realizar nuestro juego».

Llona valoró positivamente la reacción del equipo en la segunda mitad con el 2-0 en contra: «La verdad es que el equipo tuvo capacidad de darle la vuelta al partido. Los cambios funcionaron bien y el equipo supo sobreponerse al 2-0 en contra. Incluso llegamos a tener opciones de llevarnos los tres puntos. Estoy satisfecho con la actitud de todo el equipo que nunca se rindió y logramos un punto muy importante, que nos valió para mantener la ventaja con un rival directo en la pelea por la primera plaza».