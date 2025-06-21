La Deportiva cae con las botas puestas

Los jugadores de la Deportiva, abatidos después de la derrota sufrida ante el FC Andorra que les priva del ascenso a Segunda División.ANA F. BARREDO

La Deportiva se queda a las puertas de la Primera Federación después de ser incapaz de igualar el tanto de Lautaro de León en el segundo acto. El asedio final del cuadro berciano fue más con el corazón que con la cabeza y propició al equipo de Gerard Pique retornar a la categoría de plata del fútbol español, que perdió la pasada temporada. El FC Andorra recuperó la categoría perdida la pasada temporada después de imponerse 0-1 en el partido de vuelta en el estadio El Toralín a la SD Ponferradina que había empatado en el Principado (1-1). Por un solo gol la Deportiva perdió el ascenso a Segunda División.

Un gol del uruguayo Lautaro de León en el minuto 55 con el protagonismo absoluto del delantero, sobre el que se cometió la pena máxima y que, tras errar en el lanzamiento, apuntilló para el que sería, a la postre, gol definitivo en la eliminatoria.

Ninguno de los dos equipos especuló de inicio con esquemas claros, los visitantes queriendo el balón y los bercianos buscando sorprender con la presión y recuperación que pronto pudo darle rendimiento en un balón en el que Álvaro Bustos ganó la espalda a su defensor y el pase atrás fue rematado por Yeray Cabanzón desviado en oposición con su par.

La Deportiva mordía y complicaba la salida de balón al Andorra y antes de llegar al cuarto de hora una recuperación de Yeray Cabanzón permitía a Borja Valle ganar la banda y poner un centro que encontró el remate de Álvaro Bustos forzado cuando se encontraba en buena posición.

El guardameta local, Andrés Prieto, pasaba prácticamente desapercibido, sin tener que participar porque los únicos acercamientos de peligro fueron sendos lanzamientos de falta de Manu Nieto y, posteriormente, Sergio Molina sin coger portería.

La ocasión de mayor peligro llegaría al borde de la media hora con una acción de Marc Doué que se fue de varios rivales para enganchar un disparo raso, no demasiado fuerte, pero si ajustado al palo que obligó a Nico Ratti a lucirse metiendo la manopla.

El último tramo del primer tiempo mostró una versión más dominadora e incisiva del conjunto de Alberto "Beto" Company que protestó una escapada de Lautaro que, en pugna con Sibille, cayó derribado cuando se disponía a encarar a Andrés Prieto.

La segunda mitad transcurría sin sobresaltos hasta que Alvaro Martín engatilló un disparo con la zurda al larguero tras tocar levemente Prieto que, solo un minuto después cometería pena máxima sobre Lautaro de León y que, tras adivinar el lanzamiento del penalti, en el rechazo ajustició el propio Lautaro de León para el 0-1.

El técnico Javi Rey intentó reactivar a su equipo con los cambios, pero el partido se adormeció con el perfecto control del juego y del ritmo del equipo de Beto Company, que jugó con los nervios locales sin que llegaran las ocasiones de peligro para la igualada y forzar la prórroga.

El asedio deportivista dio poco resultado con escasas ocasiones de peligro y solo un remate de cabeza del argentino Kevin Sibille en los instantes finales del tiempo de prolongación llevó cierto peligro al área andorrana. Al final 0-1. La Deportiva continúa en Primera Federación y asciende el FC Andorra de Gerard Piqué, que retorna a la categoría de plata del fútbol español una temporada después de perderla.