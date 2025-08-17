El Espanyol vence al Atlético

Publicado por F. Salcedo Barcelona Creado: Actualizado:

El Espanyol agarró tres puntos de prestigio e ilusión al remontar en el RCDE Stadium contra el Atlético de Madrid (2-1), que se adelantó con un gol de Julián Álvarez en el minuto 37, pero que pagó caro no matar el choque cuando tenía el control del encuentro.

No matar el partido le costó la derrota a los rojiblancos. Los de Simeone, con mucho más control del balón y desparpajo arriba, se estrellaron contra una diana de Miguel Rubio en el 73 y con la sentencia de Pere Milla en el 84 que levantó a los periquitos en el estreno liguero.

Los méritos de los de Simeone fueron a más y las revoluciones del Espanyol bajaron. El premio lo recogió, de falta directa, Julián Álvarez en el minuto 37 al teledirigir el balón a la escuadra. La pelota superó la barrera y fue imparable para el portero serbio.

En la reanudación, Manolo González alimentó su pólvora con Dolan y Kike García, verticales y ofensivos. La apuesta ofensiva del anfitrión no cambió el rumbo del partido. El Atlético estaba muy fino y Julián Álvarez, tras otro despliegue de precisión coral rojiblanca, mandó el balón al palo en el 57.

La versión del Espanyol, poco incisiva, no bastaba para frenar a un rival cada vez más agigantado en su estreno liguero: además de su fluidez arriba, Koke daba seguridad con la pelota y Hancko brindaba firmeza atrás. Oblak apenas tenía problemas en este tramo del choque.

Los de Simeone, de todas formas, no concretaron su dominio y no mataron el duelo. Los blanquiazules, superados en juego pero en ningún momento desconectados del encuentro, firmaron el empate a uno tras un saque de falta de Edu Expósito que empujó Miguel Rubio en el minuto 73.

Al Espanyol todavía le quedaban sorpresas en la chistera. Pere Milla, con un remate de cabeza y de espaldas a Oblak sacó los colores a la tensión defensiva rojiblanca para poner a los suyos por delante en el 84 y sentenciar.