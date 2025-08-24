Mbappé marca la diferencia

Publicado por Óscar Bellot Oviedo Creado: Actualizado:

Kylian Mbappé no había cumplido tres años cuando el Oviedo recibió por última vez en Liga al Real Madrid antes de iniciar su descenso a los infiernos.

Casi un cuarto de siglo después de aquel triste empate que preludió la bajada al barro del club asturiano, el francés le aguó la fiesta a la hinchada carbayona en su reencuentro con el fútbol de élite liderando la victoria (0-3) de la tropa que comanda Xabi Alonso, que replicó en su primer desplazamiento del campeonato buena parte del guion que siguió en su puesta de largo contra el Atlético Osasuna.

Más disciplinados que brillantes, los blancos dominaron a un rival de neto perfil reactivo en la primera parte y más valiente en la segunda mitad, pero les costó encontrar el camino al gol hasta que el crack de Bondy sacó a pasear la escopeta. Un golazo del delantero galo, precedido por el robo de un imperial Tchouaméni a Dendoncker en una acción en la que la hinchada local reclamó falta con ahínco, encarrilló un triunfo que abrochó el '10' con otro tanto en la recta final y al que Vinicius puso la guinda ya en el descuento. La entrada en acción del '7' y la pegada de Mbappé permitieron que este floreciente Real Madrid continúe sumando horas de vuelo sin turbulencias reseñables en un pleito en el que Xabi Alonso hizo un ejercicio de autoafirmación.

El guipuzcoano sostiene que no hay titulares fijos en su equipo y así vino a demostrarlo el once que dispuso en el Carlos Tartiere. Cuatro variantes introdujo respecto al duelo librado el martes contra Osasuna. Dos en defensa, donde Carvajal le ganó la partida a Trent y Rüdiger sentó a Militao. Y otras dos en ataque, frente que abandonaron Brahim y Vinicius para abrir paso a Mastantuono y a Rodrygo. Y el resultado le dio la razón al entrenador que contabiliza seis puntos en dos partidos al frente del equipo blanco.