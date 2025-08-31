Diario de León

Percance para Sergio López

LUCHA LEONESA | LIGA DE VERANO. El líder de ligeros cae lesionado en La Mata y complica su futuro en lo más alto de la clasificación

Sergio López cayó lesionado jugándose la Liga de Verano de la categoría de ligeros.

Sergio López cayó lesionado jugándose la Liga de Verano de la categoría de ligeros.ÁLVARO QUIÑONES

Publicado por
Álvaro Quiñones
La Mata

Creado:

Actualizado:

Sergio López protagonizó la nota negativa del corro de La Mata dentro de la Liga de Verano. Y muy a su pesar al caer lesionado y ver como su privilegiada situación puede correr peligro. En ligeros, Sergio López, que venía de una derrota en día antes, se metía en la final a costa de Carlos Mondelo. Se las veía en dicho combate con Florian Yugueros en una lucha intensa donde en la última caida a favor de Florian, Sergio sufría una lesión en el codo jugándose la Liga.

En medios, Adrián García daba la sorpresa y superaba al ya campeón aunque con suspense de los corros suspendidos David Riaño. En la final no quiso hacer el trabajo duro para que lo aprovecharan los demás y se llevaba su segundo corro de la temporada frente a Carlos Fernández.

En semipesados el combate más esperado y más repetido se daba en la final donde Adrián Rodríguez ganaba a Rodrigo Fuentes. En pesados Jorge Rodríguez a punto estuvo de vencer a Abel Cabero, pero este conseguía remontar en los instantes finales para apuntarse la victoria. El líder por su parte llegaba a la final al derrotar a Sergio González. En esta, Pedro Alvarado ganaba el combate en el que ambos contrincantes están ya acostumbrados a recibir amarilla por pasividad.

El próximo fin de semana la Liga se traslada a la montaña. El sábado a Cistierna y el domingo a Posada de Valdeón, a las 17.00.

tracking