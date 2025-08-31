Percance para Sergio López

Publicado por Álvaro Quiñones La Mata Creado: Actualizado:

Sergio López protagonizó la nota negativa del corro de La Mata dentro de la Liga de Verano. Y muy a su pesar al caer lesionado y ver como su privilegiada situación puede correr peligro. En ligeros, Sergio López, que venía de una derrota en día antes, se metía en la final a costa de Carlos Mondelo. Se las veía en dicho combate con Florian Yugueros en una lucha intensa donde en la última caida a favor de Florian, Sergio sufría una lesión en el codo jugándose la Liga.

En medios, Adrián García daba la sorpresa y superaba al ya campeón aunque con suspense de los corros suspendidos David Riaño. En la final no quiso hacer el trabajo duro para que lo aprovecharan los demás y se llevaba su segundo corro de la temporada frente a Carlos Fernández.

En semipesados el combate más esperado y más repetido se daba en la final donde Adrián Rodríguez ganaba a Rodrigo Fuentes. En pesados Jorge Rodríguez a punto estuvo de vencer a Abel Cabero, pero este conseguía remontar en los instantes finales para apuntarse la victoria. El líder por su parte llegaba a la final al derrotar a Sergio González. En esta, Pedro Alvarado ganaba el combate en el que ambos contrincantes están ya acostumbrados a recibir amarilla por pasividad.

El próximo fin de semana la Liga se traslada a la montaña. El sábado a Cistierna y el domingo a Posada de Valdeón, a las 17.00.