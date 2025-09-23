Espectáculo de trial en Cistierna

Publicado por Juan Vicente Rubio León Creado: Actualizado:

Gran jornada de trial en Cistierna con amplia participación y emoción en cada categoría. Cistierna acogió este domingo una nueva edición del 'Trial de Cistierna', que fue puntuable para el campeonato autonómico de la Federación de Motociclismo de Castilla y León. La cita congregó a numerosos pilotos de distintos clubes de la Comunidad y regiones vecinas, que ofrecieron al público una intensa jornada de habilidad y técnica sobre la moto. Una práctica deportiva emocionanes.

La competición se desarrolló en varias categorías, desde TR1, la de mayor dificultad, hasta las clases de iniciación TR5 y TR5A, lo que permitió disfrutar tanto de los pilotos más experimentados como de las jóvenes promesas.

Resultados destacados por categorías:

TR1: El piloto berciano Sergio González Juan (CD Moto Bierzo) se llevó la victoria con solvencia, seguido por Aitor Iglesias Fernández (Asociación Motociclista de Asturias).

TR2: El triunfo fue para César González García (Moto Club Cuenca Minera), con Lucas Rodríguez Reyero (CD Moto Nava) en segunda posición y Ginio González Gutiérrez (Moto Club C.S.R. Sport) completando el podio.

TR3: Gran actuación de Unai Oviedo Rodríguez (CD Pobladura R), que se impuso a Samuel Balboa Álvarez y Luis José Bustillo Fernández.

TR4: La categoría más nutrida coronó a Samuel Macías Páramo (CD Moto Bierzo), seguido de cerca por Saúl Barredo Rodríguez y Roberto García Ruiz.

TR5: La victoria fue para Marc Canedo Montes (CD Pobladura R), acompañado en el podio por Andrea Canedo Enríquez y José María Arce Sánchez.

TR5A: En esta subcategoría se impuso Javier Canedo Barredo (CD Moto Bierzo), por delante de Domingo Fernández Bello y David López de la Fuente.

Un evento consolidado en la montaña leonesa

El Trial de Cistierna volvió a demostrar la razón por la que es una de las pruebas de referencia en el calendario regional. La organización, a cargo del Club deportivo Moto Nava y la Federación de Motociclismo de Castilla y León, ofreció un recorrido variado y exigente que puso a prueba la técnica y resistencia de los pilotos.

La numerosa afluencia de público y el ambiente festivo consolidan a esta cita como un punto de encuentro imprescindible para los aficionados al motor en la montaña leonesa.