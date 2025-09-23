Mbappé y Vinicius sentencian

Publicado por R. Morales Valencia Creado: Actualizado:

Los delanteros del Real Madrid Vinícius Júnior, con un gol y una asistencia, y Kylian Mbappé, con un doblete, fueron los líderes de su equipo para vencer al Levante en el Ciutat de València (1-4) este martes y para firmar la sexta victoria en otros tantos partidos del equipo de Xabi Alonso.

El Levante pudo adelantarse gracias a su buena salida y pese a irse al descanso con dos goles en contra recortó distancias por medio de Etta Eyong, pero cuando empezaba a asomarse a la portería rival, Mbappe apareció para sentenciar.

Pese al dominio general del Real Madrid, el Levante arrancó con una marcha más y a los 3 minutos de partido estuvo a punto de adelantarse con un remate de Iván Romero dentro del área que salió muy cerca del palo de la portería de un Thibaut Courtois fuera de posición.

La ocasión motivó a un Levante que volvería a acercarse al gol con un cabezazo de Dela a la salida de un córner, pero la falta de puntería «granota» la convirtió el Real Madrid en una reacción para dominar la posesión y asediar a Mathew Ryan.

El portero del Levante sacó el primer aviso serio de Vinícius y el larguero se encargó de evitar el gol tras el posterior remate de Mastantuono, pero las tornas habían cambiado y el Madrid no desaprovecharía sus oportunidades para vencer por 1-4.