Una Cultural que sí tiene defensa

Solo son dos partidos sí, pero la Cultural del Cuco Ziganda ya ha demostrado que tiene carácter para defender en una categoría de plata «donde los rivales te penalizan cada error», como advirtió a este periódico Rodri Suárez a pocas horas de medirse al Córdoba lejos del Reino. Hasta la llegada del nuevo entrenador, el equipo leonés hacía aguas en la zaga con doce goles encajados en solo seis partidos. Aún «queda mucho trabajo por delante», pero el nuevo inquilino del banquillo empieza a construir su proyecto como ya hizo en otros clubes; desde atrás. «Me gusta que no seamos un equipo débil, sí comprometido y serio", remarca el entrenador. «Veo a la gente comprometida con lo que está haciendo».

Tanto en Valladolid como contra el Albacete se vio un esquema mucho más definido a la hora de defender, con líneas más juntas, mejor orden táctico y contundencia al cortar jugadas. Eso no supone que la Cultural haya pasado a jugar eminentemente replegada, siempre que no sea obligada por el contrario, sino que busca una presión alta donde, por ejemplo, recuperó el balón que le permitió el tanto de la victoria en Zorrilla (0-1) para, a partir de ponerse por delante en el marcador, sí asegurar aún más las marcas y parapetarse desde la reducción de los espacios al rival. Un estilo con el que Ziganda pretende alcanzar los 50 puntos que garantizan la permanencia en Segunda. No hay otro objetivo.

Reconoce, eso sí, que a nivel ofensivo su equipo anda muy verde todavía. «Está en el debe ser más definitivos, no tenemos esa finura aún de cara a gol, pero la encontraremos, llegará con «insistencia y trabajo. Hay que convencer a los jugadores de que el gol no es solo cosa del delantero. Insistimos en la segunda línea, ya me gustó ver contra Albacete que teníamos tres jugadores dentro del área, poco a poco seguro que saldrán las cosas».

Vuelve la Plaza de Toros

Por otra parte, el club leonés anunció que el Zaragoza-Cultural del próximo 18 de octubre podrá seguirse en la plaza de Toros de la capital. Habrá previa desde las 16.00 horas.