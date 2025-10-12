Borra repite triunfo en El Bierzo

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

El equipo asturiano formado por Luis Borra y Alejandro Fernández repetieron triunfo en el Rallye Tierra de El Bierzo, celebrado en dos tramos a los que se le dieron tres pasadas a cada uno. El matinal tuvo lugar en el entorno de Bembibre y el vaspertino, entre Cubillos del Sil y Sancedo. Con un Hyundai i20 de RMC, el dominio de Borra quedó patente desde el primer tramo, cuando Félix Macías (copilotado por Alejandro Portela a los mandos de una poderosa Toyota Hilux preparada por Overdrive) aún no se había hecho al rally y eran Víctor Peña y Jesús Montiel (Peugeot 206 RC) los únicos capaces de acercarse al ritmo de Borra. Pablo López y Javier Rodríguez, con el otro N5 de la lista de inscritos, supieron mantener una gran regularidad durante toda la prueba y llevaron el Toyota Yaris al segundo escalón del podio final. Javier Gutiérrez y Jorge Valdés (Subaru Impreza) completaron el podio.