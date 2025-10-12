Diario de León

Borra repite triunfo en El Bierzo

La Rosaleda acogió la entrega de premios en la que se coronó Luis Borra.

La Rosaleda acogió la entrega de premios en la que se coronó Luis Borra.REPORTAJE GRÁFICO: Molinerosport

Francisco Otero
Ponferrada

El equipo asturiano formado por Luis Borra y Alejandro Fernández repetieron triunfo en el Rallye Tierra de El Bierzo, celebrado en dos tramos a los que se le dieron tres pasadas a cada uno. El matinal tuvo lugar en el entorno de Bembibre y el vaspertino, entre Cubillos del Sil y Sancedo. Con un Hyundai i20 de RMC, el dominio de Borra quedó patente desde el primer tramo, cuando Félix Macías (copilotado por Alejandro Portela a los mandos de una poderosa Toyota Hilux preparada por Overdrive) aún no se había hecho al rally y eran Víctor Peña y Jesús Montiel (Peugeot 206 RC) los únicos capaces de acercarse al ritmo de Borra. Pablo López y Javier Rodríguez, con el otro N5 de la lista de inscritos, supieron mantener una gran regularidad durante toda la prueba y llevaron el Toyota Yaris al segundo escalón del podio final. Javier Gutiérrez y Jorge Valdés (Subaru Impreza) completaron el podio.

