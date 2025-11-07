La Cultural Leonesa, a matar a otro gigante

A pesar de la distancia en la tabla —la realidad es que solo les separan seis puntos— y de que los coruñeses están «diseñados» para subir a Primera División, la Cultural se ha convertido en un equipo temible lejos del Reino de León tras sus victorias en Santander, Valladolid y Zaragoza. Los de «Cuco» Ziganda aspiran a ampliar esa racha esta tarde en Riazor (18.30 horas, en Movistar) motivados además después de hacer buenos sus primeros tres puntos como locales hace apenas siete días. La gesta se antoja difícil, sobre todo porque no podrá contar con Luis Chacón —su mejor baza ofensiva— al que la cláusula del miedo le ha dejado fuera de la convocatoria, pero no imposible. Ya en Primera Federación no se le dio nada mal el Deportivo. Habrá que ver cómo se manejan en el fútbol profesional.

La premisa de Ziganda volverá a ser la misma de salida; una Cultural férrea y ordenada atrás que conceda pocas ocasiones y aproveche, eso sí, las suyas. Su punto débil, sin duda, las jugadas a balón parado, donde la defensa —y Edgar Badía— necesitan mejorar de forma urgente. El Mirandés o el Córdoba han dado buena cuenta de cómo hacerles daño. El técnico navarro tendrá que buscarle un sustituto a Chacón —jugador cinco estrellas del mes de octubre— ya sea en el centro del campo o colocando a Sobrino en punta y a Justo en la media punta.

Además de la baja de Luis Chacón, autor de tres tantos y uno de los dos máximos goleadores con Manu Justo, Ziganda tampoco podrá contar con el central Eneko Satrústegui por lesión. Ziganda mantiene la única duda del centrocampista Javier Fernández Bicho, canterano del Dépor, que ha entrenado a menor ritmo que sus compañeros tras perderse el último encuentro ante el Mirandés. Asimismo es posible la vuelta a una convocatoria del extremo Rafa Tresaco después de más de dos meses y medio ausente.

El Deportivo, por su parte, viene de romper una racha negativa tras sus victorias ante Sámano en Copa y Zaragoza en Liga. «El ganar lo cambia todo. Cambia el estado de ánimo y la visión. Al final veníamos de una racha complicada de la que queríamos salir cuanto antes. Los días fuera de casa nos han venido muy bien para compartir tiempo juntos. A partir de ahí, conseguimos trabajar dos buenos partidos".