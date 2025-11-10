España protegerá a Lamine Yamal

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol, aseguró que existe una «coordinación perfecta» con el Barcelona, y afirmó que pueden estar «tranquilos» con la convocatoria de Lamine Yamal para los dos últimos partidos de España en la fase de clasificación al Mundial 2026. "Lo hacemos con Lamine, por supuesto, y con todos y cada uno de los jugadores que componen la selección. Nosotros tenemos palabras de agradecimiento especial a los clubes. Al final, son jugadores de club, y tenemos que tener una coordinación perfecta, como existe en este momento entre la Federación Española de Fútbol con Aitor Karanka como director de la selección y cada responsable de los clubes en ambitos directivo, técnico y médico", dijo.

Louzán mandó un mensaje de tranquilidad al Barcelona y a su técnico Hansi Flick, comprensivo con el deseo de tener a todos sus jugadores en perfecto estado. "Seguramente Luis (De la Fuente) tiene una relación con todos muy buena. En este sentido el entrenador del Barcelona quiere tener a todos sus jugadores en perfecto estado y son pequeñas discusiones que no llevaría a más porque para nosotros en ningún momento hubo crispación ni nada parecido", aseguró. "Hemos actuado coordinadamente y lo haremos siempre porque primero está el sentimiento del club y en la selección hay que cuidar mucho a los jugadores. Que estén tranquilos que no va a haber polémica en ese sentido", añadió.

La selección española se concentró ayer para preparar los partidos ante Georgia y Turquía de este sábado y el próximo martes.