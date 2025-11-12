Título regional para los Folgueral

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

El CD Folgueral Equipo de Rallies se ha adjudicado el título de campeón de Castilla y León de Rallies de Tierra en la clase 1 a falta de una prueba para que finalice el certamen. Es la 4ª vez en 6 años que bien en tierra bien en asfalto logra el título. El equipo lo componen Mario Jeroen Folgueral y su padre Samuel. En el 2019 decidieron unir fuerzas y formar un equipo con lazos de sangre, aprovechando el crecimiento de Mario y la experiencia de Samuel, con una dilatada carrera como copiloto de corredores como Antonio Garrido y Conrado Fernández.

«En el coche no hay un patrón superior al otro. Cada uno tiene su trabajo y nos compaginamos de sobra. El tándem funciona. Es una relación profesional, aunque seamos familia. De la complementariedad de ambos depende el éxito o fracaso», afirman.

Ahora toca dar un paso más y participar por fin en una competición nacional, pero necesitan unos apoyos que hasta ahora no han llegado: «Tras los títulos Júnior de Tierra del 2020 y 2021 y el de clase 2 de Asfalto en el 2023 nos propusimos salir al Nacional. Presentamos varias propuestas para participar en diferentes Copas de Promoción con la intención de dar visibilidad a nuestra tierra. Con gran desilusión vimos el poco interés de las instituciones. Esa situación de promesas incumplidas y de pasos que no se acabaron de dar nos quitó un poco la ilusión. Recuperarla este año ha sido por lo que participamos en el campeonato. Hemos tenido el apoyo de Silvia Fernández Atelier, el Ayuntamiento de Igüeña, Sepia Técnicos, Brucóns, Desecom y Neumáticos Hermanos Peña y hemos cumplido con el resto de gente que nos apoya», apuntan Mario y Samuel, que no se rinden: «No vamos a cejar en el empeño de que las instituciones nos apoyen, porque podría darse el caso de que fuésemos el único equipo de la comunidad que participe en una Copa de Promoción a nivel nacional, lo que garantizaría una visibilidad importante».