Ricardo Melón 'Richi', nuevo entrenador del primer equipo del Olímpico de León Femenino

El Club Olímpico de León comunica oficialmente que Ricardo Melón 'Richi' asumirá la dirección del primer equipo femenino, en Segunda Federación, ocupando el puesto de entrenador principal hasta final de temporada. Richi, con la experiencia en el equipo filial y un profundo conocimiento de la estructura deportiva del club, afronta este nuevo reto con la máxima ilusión y compromiso. Junto a él estará Héctor Rodríguez, que se incorpora como segundo entrenador del primer equipo, reforzando un cuerpo técnico que buscará dar continuidad al trabajo realizado y seguir impulsando el crecimiento del conjunto.

Como consecuencia de estos movimientos internos, el equipo femenino de Tercera Federación contará con un nuevo cuerpo técnico, siendo el elegido Carlos Benéitez Blanco como primer entrenador. Guillermo Hernández desempeñará las funciones de segundo entrenador.

El Club Olímpico agradece la predisposición y profesionalidad de todos los técnicos implicados en esta reestructuración, y confía en que estos cambios contribuirán a seguir fortaleciendo el proyecto deportivo y formativo de la entidad.