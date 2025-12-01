Sentada de las peñas de la Cultural Leonesa

La Peña Orgullo Cazurro denuncia el trato recibido durante el partido Cultural-Granada CF del sábado en el Reino de León. En un comunicado explica su versión: «Lo sucedido en la tarde del sábado en el Reino de León ha sido la gota que colma el vaso. Más allá del resultado, se debe hacer una reflexión sobre lo que está ocurriendo en el Fondo Sur. Son muchas las preguntas que se hacen nuestros aficionados acerca de lo sucedido. La respuesta a esas preguntas es que nuestro equipo no estaba realizando un buen partido y desde el Fondo Sur se anima a la plantilla para intentar revertir la situación, al ir perdiendo 0-1».

A continuación prosigue el comunicado de Orgullo Cazurro: «Finalizando la primera parte, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado identifican y expulsan del estadio al speaker de Orgullo Cazurro, quien coordina la animación desde la valla amarilla, como siempre, siendo ese el motivo alegado para su expulsión. El grupo decide que, ante este atropello, persecución e injusticia, abandonar el campo en señal de protesta. Es lo más coherente y lo más justo. El murmullo se generó en el Fondo Sur. ¿Qué ha pasado? Demuestra que nadie entiende la situación, ya que esa persona lo único que ha hecho es animar desde la valla, como en todas las jornadas anteriores».

«Son ya 16 jornadas animando al equipo en casa y en los desplazamientos realizados por el grupo, pero el pasado sábado es el día que se decide expulsar a una persona por hacer exactamente lo mismo que en los partidos previos: animar subido a una valla. ¿Por qué el pasado sábado? ¿Hay algún motivo personal hacia esta persona? ¿Qué necesidad hay, cuando tu equipo va perdiendo, de reventar la animación del Fondo Sur? Todo es muy extraño».

«El equipo está en Segunda División, récord de abonados, sintonía total entre Fondo Sur y club. No es nueva esta situación, ya que él no está por encima de todo: tifos, no; banderas, no. Qué triste es viajar a otros campos y ver la animación y el colorido de esas gradas».

«Orgullo Cazurro no abandona a su equipo, a Orgullo Cazurro lo echan. Orgullo Cazurro no abandona a uno de los suyos, Orgullo Cazurro es una familia. Orgullo Cazurro ha tomado una decisión dura, pero valiente. Orgullo Cazurro seguirá animando al equipo de su ciudad como lleva haciendo desde hace casi 18 años. A veces, en la vida, se toman decisiones difíciles. Y en la tarde del sábado, fría, lluviosa y finalmente triste, Orgullo Cazurro ha tomado una decisión clara y honesta. Orgullo Cazurro somos todos y damos las gracias por el apoyo de las peñas del Fondo Sur que decidieron retirar sus pancartas y realizar esa sentada general», concluye.

"¿Qué necesidad hay, cuando tu equipo pierde, de reventar la animación del Fondo Sur? Es extraño»