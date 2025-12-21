Yoli Chamorro y el Olímpico separan sus caminos y el Oviedo la convoca

Yolanda Chamorro Rodríguez 'Yoli' (León, 1993) y el Olímpico de León separan sus caminos tras ser la responsable deportiva del club leonés para hacerle crecer como entidad, más allá de la fusión con la sección de fútbol femenino de la Cultural. La directora deportiva siempre ha sido clara en el estado en el que se encuentra el balompié femenino leonés, con un futuro halagüeño para que el talento evolucione aquí y no tenga que irse fuera para progresar.

Yoli Chamorro, tras dejar el León FF, se enroló después en el Olímpico de León. Antes, en su trayectoria deportiva como futbolista ligada al Oviedo —Oviedo Moderno, ahora Real Oviedo-, equipo al que llegó con apenas 17 años con el objetivo de hacer realidad el sueño de ser futbolista profesional. Allí militó ocho temporadas (tres en Primera División, cuatro en Segunda y una en Nacional), a ejercer de capitana y referente. Puso el punto final a la práctica activa en la competición de alto nivel en la temporada 2018-2019.

Además, queda menos de una semana para uno de los eventos que más expectación han levantado del centenario del Real Oviedo se celebre por todo lo alto, el partido de leyendas del sábado 27 de diciembre. Ya están confirmados los nombres de exjugadores y exjugadoras que tomarán parte en este histórico partido y entre las féminas está convocada Yoli Chamorro, que volverá a vestir de corto. Los leoneses Armando y Ángel Luis. Y los exculturalistas Vicente González Villamil, Mantovani, Dani Hedrera y Mario Prieto.