Tino Ugidos deja el Reino de León para fichar de segundo entrenador con Paco Olmos en el Golden Eagle Ylly de Kosovo

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

El CB Reino de León, equipo que milita en la Tercera Federación (antigua Liga EBA) jugaba su 15º partido de Liga en Santiago de Compostela ante el Obradorio. Los leoneses ganaban 77-87 y ya en el vestuario, coincidiendo con la celebración, su entrenador Tino Ugidos se despedía de ellos. Les comunicaba que esta semana viaja a Kosovo para ser el segundo entrenador de Paco Olmos, un mítico de la ACB, para dirigir hasta final de temporada al Golden Eagle Ylly, un equipo que aspira a ser el campeón de Liga de ese país balcánico, título que ya obtuvo en las temporadas 2020-21 y 2021-22. Lo que en la temporada 2022-23 les dio la posibilidad de competir en Europa, concretamente en la FIBA Europe Cup.

El técnico leonés, que ha estado muy vinculado a diversos banquillos del panorama nacional, deja al equipo en cuarta posición y virtualmente salvado. Ha sido una experiencia ambiciosa para el entrenador, que tomaba las riendas de un equipo lleno de savia joven y con unos pocos pilares de veteranía para lograr el objetivo de la salvación. Ugidos sabe que ahora está ante una gran oportunidad, la que le llega en el antiguo territorio yugoslavo, pues se le abren otras puertas en el intrincado mundo del baloncesto. Reconoce abiertamente que deja con tristeza a un grupo de jugadores que tienen mucho recorrido y con los que se ha sentido muy querido.

El presidente de club leones, Miguel Ángel Rodríguez, agradece todo el trabajo que ha realizado el técnico leonés con el buque insignia del Reino de León y ahora desde el club se ha comenzado a buscar un sustituto que afronte lo que resta de temporada con un equipo que virtualmente ya ha cumplido con el objetivo de la permanencia.