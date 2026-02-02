Saeid ya entrena con el Ademar León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El guardameta internacional iraní Saeid Barkhordari se ha sumado este lunes a los entrenamientos del Abanca Ademar después de la participación, con su selección, en la Copa de Asia, clasificatoria para el próximo mundial de Alemania de 2027.

El combinado iraní, dirigido por el extécnico del conjunto ademarista, Rafael Guijosa, se quedó lejos del objetivo marcado para este campeonato donde buscaban una de las plazas para estar presentes en la cita mundialista, concluyendo el campeonato en décima posición.

Saeid, que volvió a participar con Irán en los campeonatos tras un periodo en el que se mantuvo alejado por motivos personales, seguirá compartiendo la portería del conjunto leonés hasta final de temporada junto con el internacional español, Álvaro Pérez, aunque su futuro de cara a la próxima campaña estará en las filas del Bathco Torrelavega.

Los leoneses iniciarán la segunda vuelta de la Liga Asobal el próximo sábado (17,30 horas) recibiendo en el Palacio de Deportes de León al Cangas Frigoríficos del Morrazo