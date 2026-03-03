Logroño compite con León por Aspire

Aspire, propietaria de la Cultural y Deportiva Leonesa SAD, apuesta por expandirse en la UD Logroñés SAD que cuenta con Ciudad Deportiva propia y que curiosamente no tiene el club leonés y que ha sido tan demandada por Natichu Alvarado en las últimas fechas, al pedir al Ayuntamiento de León la exclusividad de inmediato del Área Deportiva de Puente Castro para convertirla en Ciudad Deportiva, o de lo contrario 'amenazar' al propio Consistorio leonés con buscar otras alternativas para construir esa Ciudad Deportiva en el alfoz de León. La apoderada, nombrada con este cargo por parte de la Academia de Catar, argumenta que la Cultural tiene la necesidad de disponer ya de su Ciudad Deportiva.

La Academia de Catar, mientras tanto, negocia su presencia en el accionariado de la la Unión Deportiva Logroñés SAD, que ya cuenta con una escuela propia para formar jugadores, una situación que gusta a Aspire por su condición de instruir futbolistas. Las negociaciones, según ha podido conocer Diario de León, van por buen camino, aunque la entidad futbolística riojana de momento prefiere no manifestar oficialmente nada al respecto.

La UD Logroñés, que preside Félix Revuelta, persigue desde hace mucho tiempo ingresos que hagan mejorar a la sociedad anónima deportiva en inversión y en la gestión de nuevos recursos que puedan surgir desde que tiene una instalación propia como es su Ciudad Deportiva. El citado reciento cuenta con tres campos de fútbol, gimnasio y metodología para preparar a los futbolistas de cantera y a sus entrenadores, que siguen este modelo al pie de la letra. Además, el club riojano dispone de convenios educativos con la Universidad Internacional de La Rioja, una residencia propia en el centro de Logroño para alojar a sus talentos, al igual de tener ya planteado e ideado un nuevo complejo residencial en la Ciudad Deportiva de Valdegastea. En suma, la UD Logroñés cuenta con medios estructurales para garantizar la formación que siempre ha requerido la Academia de Catar para que su fútbol sea cada día más competitivo.

Las negociaciones de Aspire con la UD Logroñes surgen justo cuando el Calahorra anunció que su convenio con Aspire concluirá al final de esta temporada y el firmado para la próxima queda sin efecto. A la Cultural le ha salido una dura competencia.