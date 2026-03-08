La Bañeza no pasa del empate contra el Victoria vallisoletano

Publicado por Alina Ozalama Valladolid Creado: Actualizado:

En un Luis Minguela que respiraba tensión desde el pitido inicial, La Bañeza FC saltó al campo decidida a no ceder ante el Victoria CF (2-2). Los primeros minutos fueron de tanteo, con ocasiones esporádicas, aunque la visita mantenía orden y esperaba su momento. El 1-0 llegó para los locales en el 31», cuando Bravo remató de cabeza un córner, poniendo a prueba los reflejos de Gonzalo.

La reacción de La Bañeza no se hizo esperar, y antes del descanso, Jorge igualó con una falta directa impecable desde la frontal. El empate reforzó la moral visitante, que terminó la primera parte sintiéndose capaz de llevarse algo positivo. Tras el descanso, La Bañeza salió con más decisión, buscando la portería rival con Anfer como motor de sus ataques. El 1-2 llegó en el 49’, con Anfer recortando dentro del área. Victoria CF intentó reaccionar, pero la defensa visitante se mostró firme, bloqueando varios intentos peligrosos. La polémica llegó pocos después: un córner discutido acabó en penalti tras una supuesta mano y Pelo convirtió el 2-2 en el minuto 52.

Los últimos minutos fueron de llegadas peligrosas, pero sin concretar, dejando el marcador en tablas. El empate refleja un partido equilibrado, con emoción, goles y donde La Bañeza que demostró carácter y solidaridad.