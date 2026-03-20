León corre al ritmo de la Media Maratón

El atletismo tomará otro año más las calles de León. Y ya van 16 ediciones. La Media Maratón con sus tres «hermanas pequeñas» (5K, Mini Media y Peque Media) convertirá este domingo a la ciudad en un inmenso estadio donde atletas populares y no tanto buscarán cumplir con sus retos. Ganar, luchar por el podio, acabar... o simplemente disfrutar corriendo.

La prueba, arropada un año más por Caja Rural, contará con 7.000 dorsales en la línea de salida del Paseo del Parque y meta en el Estadio Hispánico. Mil más que en la edición precedente. Y con primeros espadas como Jorge Blanco, campeón de España de maratón en 2022, subcampeón de Europa por equipos en 2025, también con mínima para el Europeo de Birmingham 2026. Samuel Mateos, Jorge Sieira o Christian Villazala intentarán ponerle las cosas difíciles a un atleta especialista en este tipo de distancias. Que además corre en casa.

En categoría femenina destacan María López Sanz, Jimena Andrade y las leonesas Loreto Pacho y Lucía Centeno son las mejor posicionadas, que no las únicas, para luchar por los puestos de honor. Y suceder en el palmarés a los triunfadores del pasado curso: Raphael Lekakeni y Mónica Gutiérrez. Precisamente a ese podio de 2025 subían Christian Villazala y Loreto Pacho, a un tercer escalón que tratarán de mejorar este año. Será en la categoría reina de los 21.097 metros, los reglamentarios de la Media, que en esta edición contará en la línea de salida con 3.000 dorsales, mil más de los inicialmente previstos.

Organizada por el Ayuntamiento de León, el Club Sprint Atletismo León y la Federación de Atletismo de Castilla y León, la Media Maratón de León presenta en esta 16ª edición una ligera modificación debido a las obras en la calle Ancha, mejorando un trazado rápido y urbano que discurre por zonas como La Lastra, La Candamia, San Mamés, el centro histórico y Eras de Renueva.

La prueba además contará con múltiples puntos de animación musical por el circuito y con globeros, corredores liebre que marcarán los ritmos de paso.

Respecto a las carreras en sí, la Peque Media será la más madrugadora con inicio a las 10.00 horas y estará dirigida a jóvenes nacidos entre 2011 y 2016. Apenas 25 minutos más tarde lo hará la prueba absoluta de los 5K con una cifra de 400 atletas para continuar con el plato fuerte de la Media Maratón a las 10.30 horas y sus 3.000 inscritos. Cerrará el turno de salida la Mini Media a las 11.00 horas con más de 4.000 dorsales. La mejor fiesta del atletismo posible sumará así 7.000 protagonistas por las calles de León dispuestos a disfrutar de una Media Maratón que ha consolidado su condición de referente en el noroeste español y que en su 16ª entrega batirá un nuevo récord de dorsales.

La Media Maratón Ciudad de León se completará con actividades en meta como exhibición de zumba, sorteos y zonas infantiles con hinchables.