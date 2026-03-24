La cantera del baloncesto leonés llena de talento el Palacio de Deportes

La cantera de la Cultural y Deportiva Leonesa Baloncesto, que integra los equipos base del Colegio Leonés y el CB Reino de León, junto al femenino Lioness Basketball Team, con Los Adiles con un vínculo frecuente en el ámbito de la cantera y competiciones de formación en León, provocaron un ambientazo en el Palacio de Deportes con motivo del partido entre Cultural y el Biele ISB, con victoria culturalista por 95-83. Este proyecto unificado busca potenciar el baloncesto local, con todas las categorías inferiores ofreciendo una imagen de basket puro. El director del Colegio Leonés, Manuel Belinchón, recibió el reconocimiento.