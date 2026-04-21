León exige a la Cultural desenredarse

La Cultural necesita efetividad para anotar las claras ocasiones que genera si quiere aspirar a la permanencia en Segunda.Ángelopez

La Cultural se encuentra en una situación crítica, con la ciudad de León y su provincia exigiendo la permanencia en el fútbol profesional de Segunda División, tras una temporada mal planificada y una plantilla peor confeccionada, que la sitúa en la lucha por evitar el descenso en este tramo decisivo del campeonato de Liga. El equipo leonés es colista con 32 puntos. Necesita con urgencia victorias para salir de la zona de descenso, a seis puntos de la salvación que marca el Cádiz con 38 puntos. La fiel afición y los leoneses demandan el máximo esfuerzo a los jugadores y al cuerpo técnico que comanda el entrenador Rubén de la Barrera. Todo lo que no sea salvar la categoría de plata del fútbol español sería un absoluto fracaso. Restan seis partidos y 18 puntos para remediar el desastre que supondría descender al pozo de la tercera categoría nacional al año siguiente de lograr un ascenso tan deseado, que no se puede perder por la pésima gestión de los que gobiernan la entidad deportiva, tanto en los despachos como en materia deportiva. La victoria ante el CD Mirandés este domingo es obligada.

16. REAL SOCIEDAD B: 41 PUNTOS

Rivales en casa: Burgos CF, Mirandés y Cultural. Fuera: Real Valladolid, Huesca y Albacete.

17. REAL VALLADOLID: 40 PUNTOS

Rivales en casa: Real Sociedad B, Real Zaragoza y Deportivo de La Coruña. Fuera: Las Palmas, Racing de Santander y Almería.

18. CÁDIZ CF: 38 PUNTOS

Rivales en casa: Las Palmas, Deportivo de La Coruña y CD Leganés. Fuera: Cultural Leonesa, CD Castellón y Racing de Santander.

19. REAL ZARAGOZA: 35 PUNTOS

Rivales en casa: Granada, Sporting de Gijón y Málaga CF. Fuera: SD Huesca, Real Valladolid y Las Palmas.

20. SD HUESCA: 33 PUNTOS

Rivales en casa: Real Zaragoza, Real Sociedad B y CD Castellón. Fuera: Racing de Santander, CD Leganés y Córdoba CF.

21. CD MIRANDÉS: 33 PUNTOS

Rivales en casa: Cultural, Eibar y Granada. Fuera: Almería, Real Sociedad B y CD Leganés.

22. CULTURAL: 32 PUNTOS

Rivales en casa: Cádiz CF, Eibar y Burgos CF. Fuera: CD Mirandés, Albacete y Real Sociedad B.